0553 313 94 23

Savaştan kaçtı 20 metrekarelik dükkanında hayallerini resmediyor

Suriye’de yaşanan iç savaş sonrası 8 çocuğuyla birlikte Türkiye’ye sığınan Suriyeli ressam, 20 metrekarelik dükkanda çizdiği resimleri satarak aile geçimini sağlıyor.

30 Mart 2019 Cumartesi 12:29
Savaştan kaçtı 20 metrekarelik dükkanında hayallerini resmediyor

Suriye’de yaşanan iç savaş sonrası 8 çocuğuyla birlikte Türkiye’ye sığınan Suriyeli ressam, 20 metrekarelik dükkanda çizdiği resimleri satarak aile geçimini sağlıyor.


Suriye’de çıkan iç savaş sonrası Türkiye’ye sığınan 8 çocuk babası Suriyeli ressam Hasan Muhammed (50), Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 20 metrekarelik dükkanda çizdiği resimleri satarak aile geçimini sağlıyor. Suriye’nin Halep kentinde savaş öncesi ressam olarak çalıştığını belirten Hasan Muhammed, Türkiye’de mesleğini sürdürdüğü için mutlu olduğunu söyledi. Suriyeli ressam Muhammed yaptığı birbirinden güzel tuvalleri, 100 ile bin lira arasında satışa sunuyor.


Türkiye’de ailesiyle birlikte huzur içinde yaşadıklarını aktaran Hasan Muhammed, "Suriye’nin Halep kentinde iç savaş öncesi ailemle birlikte yaşıyordum. Çıkan iç savaş sonrası ailemle birlikte Türkiye’ye sığındık. Burada yaşamımızı sürdürebilmek adına çalışmamız gerekiyordu. O yüzden burada kendi mesleğimi sürdürüyorum. Şimdi 20 metrekarelik iş yerimde resim çiziyorum. Yağlı boya ile yaptığım resimleri satarak geçimimi sağlıyorum. Resim yapmayı çok seviyorum. Resim hayatımın bir parçasıdır" ifadelerini kulandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor Toto 1. Lig’de 27. hafta hakemleri açıklandı
    1. Spor Toto 1. Lig’de 27. hafta..
    2. Ümit Öztürk 52 gün sonra düdük çalacak
    3. Denizciliğin aktörleri Exposhipping..
    4. "Uyuşturucuya yönelik operasyon..
    5. ’Zeynep’ için sessiz eylem
    6. Başörtülülere hakaret eden sapkına..
    7. MTB Mart ayı meclis toplantısını..
    8. AK Parti'nin Kağıthane mitingi
    9. Hasta yakınlarından doktor ve..
    10. Polis uyuşturucu satıcılarına göz..
    11. Türkiye'den Mozambik'e uçak dolusu..
    12. Minik yürekler oyuncaklarını paylaşıyor
    13. İngiltere'de İslami dernekten “Diriliş..
    14. Hekimhan’da Cumhur İttifakı şöleni
    15. Elazığspor’da, Hatayspor maçı..
    16. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    17. Gaziantep Kolej Vakfı’na Bir..
    18. Kayserili İnşaat Mühendisinin..
    19. Erdoğan: "Daha seçim sonuçları belli..
    20. Biga’da ’Endüstri 4.0’ paneli
    21. Türkiye Kupası’nda yarı final..
    22. Köpek beslemek ne zaman caiz olur
    23. Seçim sürecine Ülkücü damga
    24. İnönü’de Çölyak hastalarına özel diyet..
    25. (Özel) İYİ Parti’li kadının hakareti..
    26. Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştığı..
    27. Kilis’te il özel idaresinin 5 yılda..
    28. Bu haberi okuduktan sonra mısır..
    29. Usul dersi
    30. Ekinci’den seçim günü vurgusu
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunlarının seçim kararı belli oldu!
    Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunlarının seçim kararı belli oldu!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'