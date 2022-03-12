'Savaşmadan da, diplomatik yollarla sizi hizaya getirebiliriz'

İkinci Dünya Savaşı; iki komşu ülke Almanya ve Fransa savaşa tutuşuyorlar. Bunlardan Almanya seneler öncesi savaşa hazırlanarak sanayi ve teknolojisini son sürat ilerletiyor. Çalışkan ve savaşkan bir millet, ama faşişt. Üstün ırk iddiasına dalar. Fransa ise sanatta çok ileri. Müzik, tiyatro, edebiyat, sinema, heykeltraşlık yönünde alanında açık ara önde. Savaş rüzgarları başlayınca Almanya ile arasındaki sınıra 200 km. boyunca ünlü Majino hattı denilen beton siperleri yaptı. Bu hat boyunca ordunun her türlü ihtiyacını giderecek. Silah, mühimmat ve gıda maddeleri stoklar. Ama ne yazıkki savaşmaktan çok, sanat ve eğlenceye çok düşkün Fransızlar bu siperlere çok güvendiler. Nazi lideri Adolf Hitler ajanlarını siperde nöbet tutan bekleyen askerlerin arasına sokup, olan biteni öğrenmek istiyordu. Bir süre sonra Alman casuslar Hitler’e şöyle diyordu; “Führer’im biz bu Fransa’yı yener ve işgal ederiz, iki Fransız askerin elinde(Neden Savaşıyoruz) kitabını gördüm. Adamlar daha ‘Savaşıp savaşmamayı tartışıyorlar.’ Netice... Almanya bu tahkim edilmiş Majino Hattında askeri gücünü harcıyacağına, kuzeyinde zayıf iki ülke, Belçika ve Hollanda’yı ezip Fransa’ya kolayca girer ve bu ülkeyi işgal ederler.

Gelelim güzel vatanım Türkiye’me, şanlı ordumuz uzun zamandır, Güneydoğu ve Kuzey Irak’ta PKK ile savaşıyordu. Bu yetmeyince güya mütefikkimiz olan Nato üyesi ABD ve Fransa ülkemi Suriye’den vurma planları dahilinde binlerce tır ile PKK’ya silah mühimmat yardımı ettiğini, çimento fabrikası bile kurup, yerin altındaki siperler, inşa ettiğini görünce kaderine razı olup, seyredeceğine, Suriye’de daha büyük bir cephe açıyor ve de içerilerine girip yeni düşman olan YPG, PYD’yi sınırımızın çok çok ötesinde halletmeye başladı. Binlerce PKK, PYD, YPG’li öldürüldü. Tabii ki savaşın doğasında olan şehit vermeye başladık. Verdiğimiz şehitler tesirsiz hale getirdiklerimizin 50’de biri. Yani bir şehit veriyor, 50 tane intikam alıyoruz. Ne mutlu Türkiye Cumhuriyetine.

Ama benim kahraman Mehmetciğim Şehitler geldikçe daha da kamçılanıyorlar “Hedef Kızıl Elma” diyip görevlerine devam ettiler. Aynen Çanakale’de siperler arası 3 metre idi. Öndeki siperde şehit olan arkadaşlarının şehadetlerinin korkmadan ve de biraz sonra Şehit olacağını bilerek siperlerini dolduruyorlardı. Yaa... İçimizdeki Haçlı ve Siyonist uşakları, biz bir kabile devleti değiliz. Dedem Selçuklu, Babam Osmanlı ben de Türkiye Cumhuriyetiyim. Bu ikaz içimizdeki hainlerden başka, Ukrayna üzerinde oynanan emperyalist batı, Çarlık ve Rusya hülyalarında olan, eski Sovyetler, yeni Rusya Federasyonu; Türkiye eski Türkiye değil. Savaşmadan da , diplomatik yollarla sizi hizaya getirebiliriz.