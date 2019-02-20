Savaşın ve yokluğun çocuklarına Türkiye sahip çıkıyor

VAN (AA) - MESUT VAROL - Doğup büyüdükleri topraklarda yaşanan iç savaş, ekonomik kriz ya da karışıklıklar nedeniyle ülkelerini terk eden ve aileleriyle bağları kopan çocuklar, Van'da Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kurulan merkezde hayata tutunuyor.

Başta Afganistan olmak üzere Pakistan, Suriye, Irak ve İran gibi Orta Doğu ülkelerinde yaşanan istikrarsızlık, en çok çocukların geleceklerinin tehlikeye girmesine neden oluyor.

Ülkelerinde yaşanan iç savaş, ekonomik kriz ya da karışıklıklar nedeniyle doğup büyüdükleri toprakları terk eden ve aileleriyle iletişimi kopan çocuklar, bölgedeki en istikrarlı ve huzurlu ülke olan Türkiye'yi tercih ediyor.

Farklı tarihlerde düzensiz göçmenlerle sınırdan geçerek ülkeye gelen çocuklar, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınarak barınma koşulları sağlanıyor.

Türkiye'yi vatanları gibi görmeye başlayan çocuklar, kendileri için oluşturulan tam donanımlı merkezde hem psikolojik destek alıyor hem de kurslarda Türkçe öğrendikten sonra eğitimlerine devam ediyor.

Ülkelerinde yarım bıraktıkları eğitim hayallerine kavuşan çocuklar, mesleki kursların yanı sıra resim, voleybol, basketbol, gitar ve bağlama gibi sosyal ve sportif faaliyetlere katılıyor.

- "Devletimiz mazlumlara kapısını açtı"

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli sebeplerden ülkelerini terk eden "refakatsiz sığınmacı" 13-18 yaşlarındaki çocuklar için hizmet verdiklerini söyledi.

2012'de hizmete açılan merkezin 40 kişilik kapasiteye sahip olduğunu ve burada çocuklara her türlü imkanın sağlandığını ifade eden Çohaz, şöyle konuştu:

"Ailesini tespit ettiğimiz çocukların, gerekli sosyal incelemeleri gerçekleştirdikten sonra asıl amacımız olan aileleriyle birleşmelerini sağlıyoruz. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler tarafından ailesi bulunduğunda ya da başka bir ülkeye yerleştirildiğinde buradan alınıyorlar. Bir kısmı da kalıcı ve eğitimlerini burada tamamlayabiliyor. Kalanlar burayı ülke ediniyorlar. Kuruluşumuzda kalan çocuklar ağırlıklı olarak Afganistan uyruklu. Afganistanlılar da Türkiye'ye ikinci bir vatan gözüyle bakıyor. Bu nedenle burayı çabuk benimsiyorlar. Devletimiz mazlumlara kapılarını açarak böyle bir hizmet gerçekleştirdiği için çok memnunuz."

Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir de sınırdan geçerek Türkiye'ye giriş yapan ve yanında herhangi bir yakını olmayan çocukları tespit ettikten sonra merkeze getirdiklerini söyledi.

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında çocukların sosyal, kültürel ve psikolojik tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Eldemir, "Çocuklara sağlık anlamında tüm olanaklar sağlanıyor. Bu çocuklar, Türkiye'deki çocukların devam ettiği okullarda okuyorlar. Bunun dışında sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla koordineli bir şekilde hizmet veriyoruz. Okulda ve diğer faaliyetlerde başarılı çocuklar yetişiyor. Van'ın İran sınırında olması nedeniyle kapasitemiz genelde dolu." ifadesini kullandı.

- "Sanatsal ve sportif gelişimlerine katkı sağlıyoruz"

Eldemir, çocukların sınırdan geçerken yaşadığı travmalar ve dilini bilmedikleri bir ülkede bulunmanın verdiği olumsuzlukları bertaraf etmek için çalışma yürüttüklerini anlattı.

Her 10 çocuk için bir psikolog görevlendirdiklerini, Türkçe kurslar açarak dil sorununu aşmalarını sağladıklarını vurgulayan Eldemir, çocukların eğitim hayatından geri kalmamaları için de çalışma yaptıklarını kaydetti.

Eldemir, çocukların çeşitli spor dallarında açılan kurslardan faydalanmalarını da sağladıklarını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Resim, bağlama ve gitar kursu gibi sanatsal faaliyetler düzenliyoruz. İl içi geziler düzenliyoruz. Bu anlamda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerine önemli katkılar sağlıyoruz. Bakanlığımızın politikası aslında tüm çocukları ailelerinin yanında desteklemektir. Ama ailesini tespit edemediğimiz için bu çocukları koruma altına alıyoruz. Ailesini tespit edip gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra aile birleşimlerini gerçekleştiriyoruz."

Merkezde kalan Afganistanlı 16 yaşındaki Abdulselim Muradi de çatışmalar nedeniyle ülkesini terk ederek Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Muradi, şunları anlattı:

"Ailemi arkamda bırakıp daha iyi yaşamak için Türkiye'ye geldim. Burada okuyup pilot olmak istiyorum. Allah Türkiye'den razı olsun her türlü desteği sağladı. Savaşı unutmak biraz zor çünkü ailemi unutamıyorum. Ama burada çok mutluyum. Eğitimime de devam ediyorum. Gelecekte ailemi de buraya getirerek güzel bir hayat kurmak istiyorum."