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Avrupa Savaşın eşiğindeyiz diyerek uyardı!
Avrupa

Savaşın eşiğindeyiz diyerek uyardı!

Yeniakit Publisher
2024-08-06 12:39:00 -
Savaşın eşiğindeyiz diyerek uyardı!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu'da tırmanmaya devam eden gerilimin bölgeyi "bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine getirdiğini" bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu'da tırmanmaya devam eden gerilimin bölgeyi "bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine getirdiğini" bildirdi.

Borrell, X hesabından Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler hakkında paylaşım yaptı.

Orta Doğu'da gerilimin tırmanmaya devam ettiğini belirten Borrell, bu durumun bölgeyi "bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine getirdiği" uyarısı yaptı. Borrell, "Hepimiz yeni bir felaketi önlemeliyiz. Önümüzdeki yol büyük ölçüde uzlaşmaya dayanmaktadır." ifadesini kullandı.

Bunun gerçekleşmesi için Gazze'de derhal ateşkes sağlanması gerektiğini kaydeden Borrell, gerilimin düşürülmesine engel olan herkesin sorumlu tutulacağının altını çizdi.
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