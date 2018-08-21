0553 313 94 23

Savaşın çocukları bu bayramda da unutulmadı

İHH tarafından Suriye'de kadın ve çocuklar Kurban Bayramı öncesi çeşitli hediyelerle sevindirildi.

21 Ağustos 2018 Salı 13:34

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye’de bu kurban bayramı öncesi çocukları ve kadınları sevindirdi. Suriye’de mevcut durumun başladığı ilk günden bu yana yardım faaliyetlerini sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, bu bayramda da çocukları yalnız bırakmadı. Fırat Kalkanı bölgesinde kurmuş olduğumuz elbise giydirme salonlarımızda yaklaşık 20 bin ihtiyaç sahibi kişiler ücretsiz bayram alışverişi yaptı. Fırat Kalkanı bölgesindeki salonlarımız Cerablu, Azez ve Elbab kentlerinde ihtiyaç sahiplerine yardım yaptıklarını ifade eden İHH Kilis Basın Birimi Sorumlusu Yakup Alaca, “öncelikle ihtiyaç sahibi aileleri tespit edip kart dağıtımı gerçekleştiriyor. Bu aileler bu kartlarla salonlarımız uğrayıp istedikleri kıyafetleri ücretsiz alıyorlar. Yardım ulaştırırken insanların rencide olmamasına ve gerçek anlamda ihtiyaçlarının giderilmesine dikkat ediyoruz. Bu nedenle ihtiyaç sahiplerinin giyecekleri ürünleri kendilerinin seçebilecekleri bir sistem oluşturduk. Proje bölge insanı tarafından yoğun ilgi görüyor” diye konuştu.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 13:34
  1. Kilis
  2. İHH İnsani Yardım Vakfı
  3. suriyeli çocuklara yardım

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın kenarında düştüm, düşerken helikopterin kanadı çarptı”
    1. Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın..
    2. Muharrem İnce'yi yine Amerikalılar mı..
    3. TSK, 33'üncü devriye görevini tamamladı
    4. Putin'den Kurban Bayramı mesajı
    5. Diyabetten 10 bin aileye kurban eti
    6. S-400'lerin teslim tarihi belli oldu
    7. İstanbul'daki saldırının failleri..
    8. Çamaşır kurutma makinesi ihracatında..
    9. İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den..
    10. Çipras'tan kurtarma paketinden çıkışa..
    11. İnanılır gibi değil! Acemi kasaplar..
    12. Savaşın çocukları bu bayramda da..
    13. Yasin'siz 4. Kurban Bayramı!
    14. Bu da 'en küçük' acemi kasap
    15. Başkan Erdoğan'ın vekalet verdiği..
    16. Avrupa devi Aziz Behiç'e talip oldu
    17. Türkiye'ye İranlı turist akımı
    18. FETÖ üniversitesine 1 yıllık yasak geldi
    19. İYİ Parti'de FETÖ tartışması sonrası..
    20. Başkan Erdoğan'ın vekalet kurbanı..
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Onları ölüme göndermeyin
    Onları ölüme göndermeyin

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı
    Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı
    İBB kurban kesim yerleri 2018
    İBB kurban kesim yerleri 2018