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Savaşın ayak sesleri! ABD'de orduya 'hazır olun' mesajı

Amerika Birleşik Devletleri'nde askerlerin yarıya yakını Donald Trump yönetiminin ülkeyi büyük bir savaşa sokacağına inanıyor. Ülkede yapılan ankete göre; 1 yıl içinde savaş ihtimali yüzde 46.

18 Ekim 2018 Perşembe 19:58
Savaşın ayak sesleri! ABD'de orduya 'hazır olun' mesajı

Military Times gazetesinin yaptığı ankete katılan askeri personelin yüzde 46'sı ülkenin 1 yıl içinde büyük bir savaşa girebileceğini belirtti.

Gazetenin 2017'de yaptığı aynı içerikteki ankette, küçük çaplı da olsa bir savaş olabileceğini düşünen askerlerin oranı yüzde 5'te kalmıştı. Savaş beklentisinin yükselmesinin nedeninin Trump yönetiminde artan küresel istikrarsızlık ve özellikle Rusya ile Çin gibi güçlerin oluşturduğu tehditler olduğu ifade edildi.

Yakın güçteki rakipler

Ankete katılan askerler, ABD'ye en fazla tehdit oluşturan ülkelerin Rusya ve Çin olduğunu düşünüyor. Bu konudaki çoktan seçmeli soruya yanıt veren katılımcıların yüzde 71 Rusya'yı, yüzde 69'u Çin'i tehdit olarak gördüklerini belirtti.

Geçen yıl yapılan ankette bu oranlar Rusya için yüzde 53, Çin için ise yüzde 45 idi.

Hazır olun mesajı

Ankette, askeri liderlerin "yakın güçteki bir rakibe" karşı olası bir savaşa hazır olunması gerektiğine dair verdiği mesajların bu artışta etkili olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Askerlerin tehdit olarak gördüğü unsurlardan bir diğeri de yüzde 89 ile siber terörizm. Katılımcıların yüzde 57'si ise iç kaynaklı aşırıcı terörü tehdit olarak görüyor. Dış kaynaklı aşırıcı terörü tehlike olarak değerlendiren askerlerin oranının da yüzde 48 olduğu ifade edildi. 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 19:58
  1. ABD
  2. Trump
  3. savaş
  4. Military Times

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