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Savaşın acımasız yüzünden kışın zor şartlarına

Fatih'te metruk bir evin çatısı akan tek göz odasında barınan 4 çocuklu Suriyeli Ahmed ailesi, kışın bu soğuk günlerinde güç koşullarda yaşamlarını sürdürüyor- Baba Ali El Ahmed:- "Halep'ten Türkiye'ye geldim. Kağıt toplayıcılığı yapıyorum. Çoluk çocuğumuza yedirecek kadar para kazanabiliyorum. İmkanlar zayıf olduğundan dolayı başka yerde yaşasam, ev tutsam bana çok ağırlık olacak"- "Şartlar el verdiğinde ülkeme dönmek istiyorum"

04 Ocak 2019 Cuma 13:31
Savaşın acımasız yüzünden kışın zor şartlarına

İSTANBUL (AA) - BERK ÖZKAN - Suriyeli Ahmed ailesi, Fatih'in Eminönü semtinde, metruk bir evin çatısı akan tek göz odasında zor şartlarda hayatlarını sürdürüyor.

Yaklaşık 5 yıl önce Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Türkmen Ahmed ailesi, Fatih'teki metruk bir eve yerleşti. Yaşları 2 ila 9 arasında değişen dört kız çocuğu bulunan aile, kışın titreten soğuğuna, tek göz odalarında kurdukları sobayla dayanmaya çalışıyor.

Barındıkları odanın çatısının akması üzerine sırılsıklam olan eşyalarını kurutmaya çalışan aile, yine de ısınacak bir sobaları olduğu için şanslı olduklarını düşünüyor. Aile, savaşın acımasız yüzünden kaçıp huzurlu bir ülkeye sığındıkları için de mutlu.

Baba Ali El Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevredeki vatandaşların verdiği birkaç parça eşyayla odaya kurdukları soba ve televizyon sayesinde adeta içlerinin ısındığını söyledi.

- "İmkanlar, şartlar zayıf"

Zor koşullara rağmen Türkiye'nin kendilerine sahip çıktığı için şükrettiklerini belirten Ahmed, şöyle devam etti:

"Halep'ten Türkiye'ye geldim. Kağıt toplayıcılığı yapıyorum. Çoluk çocuğumuza yedirecek kadar para kazanabiliyorum. İmkanlar zayıf olduğundan dolayı, başka yerde yaşasam, ev tutsam bana çok ağırlık olacak. Mecburen burada yaşıyorum. Çevredeki yardımsever vatandaşlara duacıyım. Savaş devam ettiği için ülkeme şu anda dönemem. Savaşın sona ermesiyle ülkeme dönmek istiyorum. Herkes ülkesine dönmek ister."

Yardım almak için herhangi bir girişimde bulunmadığını dile getiren Ahmed, "Kendim çalıştım, kendim yedim ve içtim. İnsanlar bana yardım ediyorlar. Görüyorsunuz imkanlar, şartlar zayıf. Ama Türkiye çok geniş ve vatandaşını seven bir ülke. Misafirsever bir ülke. Huzurla yaşayıp ülkemize dönmek istiyoruz." dedi.

Ahmed, günde 9-10 saat çalıştığını, soğuk kış şartlarının kendisini zorladığını belirterek, kızlarının okula gitme imkanı olmadığını kaydetti.



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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 13:31
  1. Ali El Ahmed
  2. sığınmacı
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