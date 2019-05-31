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Savaşı göze alan ABD'nin asıl niyeti belli oldu!

ran'a uygulanan yaptırımlardan hiçbir ülkenin muaf tutulmayacağını söyleyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, politikalarının İran petrol satışını "sıfıra indirmek" olduğunu söyledi.

31 Mayıs 2019 Cuma 08:25
Savaşı göze alan ABD'nin asıl niyeti belli oldu!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, bakanlıkta düzenlenen haftalık olağan basın  toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Amaç petrol satışlarını sıfıra indirmek"

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar kapsamında İran'dan petrol alan  Hindistan veya Çin gibi ülkelere muafiyet uygulanıp uygulamayacağı sorusuna cevap  veren Ortagus, şunları söyledi:

"Başkan Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun politikası İran'ın petrol satışlarını sıfıra indirmektir. Bu konuda da herhangi bir muafiyet  söz konusu değil. Bir yıl önce birçok kişi, tek taraflı yaptırımların işe yaramayacağını söylemişti fakat yaradı. Birçok kişi, dünyanın  ABD'nin bu  yatırımlarına uymayacağını söylemişti fakat uydular. Bu konuda en agresif Avrupa  şirketleri ve bankaları bile İran'dan çıktılar ve yaptırımlarımıza uydular. İran'a uyguladığımız yaptırımlara uyulmasını bu yönetimin en büyük başarılarından  biri olarak görüyoruz."

Ortagus, bugün Suudi Arabistan öncülüğündeki İran ile devam eden  gerginliklerin masaya yatırıldığı acil durum toplantısına ilişkin görüşlerinin  sorulması üzerine, Suudi Arabistan'ın, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi  (GCC) üyeleriyle bölgesel tehditleri ele alan girişimlerde bulunmasından  memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bölgenin daha istikrarlı ve huzurlu olması  için Arapların İran ile mücadele konusunda hemfikir olmalarının önemini vurgulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Hürmüz Boğazı yakınındaki  boru hattına ve tankerlere yapılan saldırıların ardından acil durum zirvesi  çağrısında bulunmuş, Mısır, Filistin, Kuveyt, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri  gibi ülkeler toplantıya katılacağını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 08:25
  1. iran
  2. körfez
  3. abdülaziz
  4. Morgan Ortagus

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  • Okan Okan 2 sa önce
    Amerika sana lanet olsun senin kanunlarına uyanlarında iki yakası bir araya gelmesin

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