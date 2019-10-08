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Yeşim Salkım'ın ‘Klavye delikanlısı’ dediği kişi astsubay çıktı

Güvenli bölge harekatını 'savaşa hayır' diyerek istemeyen Yeşim Salkım, sosyal medyada tepki gördü. Salkım, sınırda görevli bir astsubaya hakaret içerikli ifadelerle cevap verdi.

08 Ekim 2019 Salı 11:58
Yeşim Salkım'ın ‘Klavye delikanlısı’ dediği kişi astsubay çıktı

Türkiye, güvenli bölge çalışmalarına devam ederken; Suriye sınırındaki hareketlilik bazı kesimleri rahatsız etti. Kaçak Can Dündar, CHP ile kol kola olan HDP ve sözde bazı akademisyenler de bu harekata karşı çıkanlardan… Onlardan biri de ünlü şarkıcı Yeşim Salkım oldu.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Bıkmadınız, usanmadınız yıkmaktan, sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim." şeklinde bir yorum paylaşan Salkım'a, tepki geldi.

Salkım'a tepki gecikmedi

Salkım'a cevap veren bir kişi, o tweet'in altına, "Savaşa hayır diyorsun da gidip gördün mü orada neler oluyor? Yüzlerce insana zulmedip, çoluk çocuk demeden katleden teröristlerle dolu. Burada bol keseden atmak kolay tabii." ifadelerini yazdı.

"Evinde rahat uyurken, ben oradan geldim"

Bunun üzerine sinirlenen Salkım, "Sen gittin herhalde ben teröristlere değil, savaşa hayır dedim." yanıtını verdi. Tepki veren kişiden ise cevap gecikmedi. Aynı takipçi, "Evet gittim, oradaki insanların halini gördüm. Sen evinde rahat uyurken, ben oradan yeni geldim." dedi.

Astsubay çıktı

Tüm bu sözlü sataşmanın sonrasında Yeşim Salkım'a cevap veren kişinin, sınırda görevli bir astsubay olduğu ortaya çıktı. Astsubayın sınır bölgesinde çocuklarla yer aldığı fotoğraf ise başka Twitter kullanıcıları tarafından, Yeşim Salkım'a gönderildi.

Yeşim Salkım, şimdilik sessizliğini koruyor...

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 11:58
  1. Türkiye
  2. astsubay
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Yeşim Salkım
  5. Can Dündar
  6. CHP
  7. HDP

YORUM YAZ

  • Zübeyir DurduZübeyir Durdu3 dk önce
    Bu ....... acaba kime maşalık ediyor? Memlekette kirli ilişkiler kör düğüme dönmüş. Kime neye el atacaksın? Bunlarla ahlak ve narkotik masası ilgilenmeli.
  • kanatsızkuşkanatsızkuş5 dk önce
    klavye .....ı

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