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Savaşa 41 metre kala! Uydu görüntüleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Çin savaş gemisi ile Amerikan Destroyer'inin çarpışmaya ne kadar yakın olduklarının uydu görüntüleri ortaya çıktı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 13:19
Savaşa 41 metre kala! Uydu görüntüleri ortaya çıktı

Amerikan ordusu tarafından çekilen uydu görüntüleri, Çin savaş gemisi ile Amerikan Decatur'ının çarpışmaya ne kadar yakın olduklarını gözler önüne serdi.

Pazar günü Çin savaş gemisinin Amerikan gemisine Güney Çin Denizi'nde engelleme yaptığı bildirilmişti.

 Amerikan donanması olayın görüntülerini paylaştı. Amerikalı yetkililer Çin gemisinin 41 metre kadar yaklaştığını duyurdu. Çin savaş gemisinin Amerikan Decatur'ının bölgeden ayrılması için tehlikeli ve agresif manevralar yaptığı belirtildi.

CNN'e fotoğrafları değerlendiren Amerikan Donanması'nda 12 yıl görev almış bir yetkili gemilerin neredeyse çarpışmak üzere olduğunu belirtti.

ABD gemisinin ihtilaflı Spartly Adaları'nın uluslararası hukuka göre 12 deniz mili olan kara sularına girmesi üzerine Çin savaş gemilerince önleme yapıldığı belirtiliyor. ABD Donanması, USS Decatur'un pazar günü bölgedeki ülkeler arasında anlaşmazlık konusu olan Spartly Adaları'nın 12 millik kara sularına girdiğini açıklamıştı.

Olay sonrası Mattis Çin ziyaretini iptal etmişti

Diğer taraftan, ekim ayında Çin'e seyahat etmesi planlanan Savunma Bakanı James Mattis'in, Pekin ziyaretini iptal ettiği ortaya çıktı.

Pentagon'dan açıklama yapan bir yetkili, ziyaretin iptal edildiğini doğruladı.

Yetkili, iptal gerekçesine ilişkin detay vermekten kaçınırken ziyaretin, Çin ile ABD arasında son zamanlarda yaşanan gerilim nedeniyle iptal edildiği yorumları yapılıyor.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 13:19
  1. abd
  2. çin
  3. pekin
  4. James Mattis

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