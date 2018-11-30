BEYRUT (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, tüm dünyanın, Yemen halkına karşı kimlerin suç işlediğine dair gerçekleri öğreninceye kadar "savaş yanlısı değiliz" şeklindeki söylemlerini tekrarlamaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Hadi, İngiliz güçlerinin eski "Güney Yemen" topraklarından çekilmesinin 51. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkedeki zor ekonomik durumdan ötürü halkın yaşadığı çilelerin farkında olduklarını ve bunun önüne geçmek için her türlü imkana başvurduklarını aktardı.

Tıpkı 51 yıl önce fedakarlık yaparak kendilerine bağımsızlık zaferini bırakanlar gibi kendilerinin de sonraki nesillere bir zafer bırakacağını vurgulayan Hadi, uluslararası topluma hitaben ise "Özgür dünyaya, Birleşmiş Milletlerin (BM) 2216 sayılı kararı, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) girişimi ve ulusal diyalog görüşmelerinde alınan kararlara dayanan bir barışa ilişkin samimi arzumuzu teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Hadi, BM'nin 2216 sayılı kararı, KİK girişimi ve ulusal diyalog görüşmelerinde alınan kararlara dayanmayan her türlü barış sürecinin yeni şiddet ve savaşlara yol açacağını savundu.



Tüm dünyanın, Yemen halkına karşı kimlerin suç işlediğine dair gerçekleri öğreninceye kadar bu söylemlerini sürdüreceklerinin altını çizen Hadi, şunları kaydetti:

"Savaş yanlısı olmadığımızı defaatle söyledik. Bugün bütün dünyaya, barışı sağlayacak her türlü çabayı olumlu karşılayacağımızı ilan ediyoruz. Ancak darbeyi sonlandırarak devleti geri getirecek sürdürülebilir, kapsamlı ve adil bir barış olacak."

Bölgeyi işgal eden ve Yemen'i küçük sultanlıklarla yöneten İngiltere, 30 Kasım 1967'de ülkeyi terk etmişti. Bunun ardından ülke 1990'lı yıllardaki birleşmeye kadar Kuzey ve Güney Yemen adı altında 2 ülke olarak yönetilmişti. Güney Yemen'in merkezi olarak addedilen ve tarihi günün odağında yer alan Aden, önceki senelerde büyük kutlamalara sahne olmuştu.

- Yemen'deki olaylar

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye bağlı İnsan Hakları Komisyonu tarafından oluşturulan bir heyetin hazırladığı rapora göre, Mart 2015'ten günümüze kadarki süreçte Yemen'de en az 8,4 milyon kişi açlıktan ölmek üzere, 14 milyon kişi de acil yardıma muhtaç.