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Savaş uçağı gökdelenlerin arasına daldı

İki milyon insanın yaşadığı Avustralya'nın Bribane kentinde birden bire gökdelenlerin arasında beliren askeri uçak halka korku dolu anlar yaşattı.

11 Ekim 2018 Perşembe 16:48
Savaş uçağı gökdelenlerin arasına daldı

Avustralya Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağı, gökdelenlerin arasına daldı. Yüksek binalarda çalışanlar uçağı görünce paniğe kapıldı. 11 Eylül'ü hatırlayanlar çığlıklar attı. Uçağın çıkardığı ses, gökgürültüsünden farksızdı. C-17 tipi uçak, gökdelenlerin yalnızca yüz metre üzerinden geçti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, dünya çapında yankı buldu. Reuters haber ajansı, bu kareyi dünyaya servis etti.

Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAAF) ait uçağın, bir gösteri için uçuş yaptığı ortaya çıktı. Şehir sakinleri uçuşa öfke kustu, bazıları sosyal medyada 'aptallık' ve 'tehlikeli' sıfatlarını kullandı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 16:48
  1. Avustralya Hava Kuvvetleri'
  2. savaş uçağı
  3. Bribane

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