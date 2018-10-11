Avustralya Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağı, gökdelenlerin arasına daldı. Yüksek binalarda çalışanlar uçağı görünce paniğe kapıldı. 11 Eylül'ü hatırlayanlar çığlıklar attı. Uçağın çıkardığı ses, gökgürültüsünden farksızdı. C-17 tipi uçak, gökdelenlerin yalnızca yüz metre üzerinden geçti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, dünya çapında yankı buldu. Reuters haber ajansı, bu kareyi dünyaya servis etti.

Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAAF) ait uçağın, bir gösteri için uçuş yaptığı ortaya çıktı. Şehir sakinleri uçuşa öfke kustu, bazıları sosyal medyada 'aptallık' ve 'tehlikeli' sıfatlarını kullandı.