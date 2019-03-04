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Polonya'da savaş uçağı düştü! Pilot son anda kurtuldu

Polonya Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-29 savaş uçağı, ülkenin ortadoğusunda bulunan Mazovya Voyvodalığı’nda düştü.

04 Mart 2019 Pazartesi 20:18
Polonya'da savaş uçağı düştü! Pilot son anda kurtuldu

Polonya Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-29 savaş uçağının Mazovya Voyvodalığı’nda düştüğü belirtildi.

Polonya Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Marek Pawlak, "Pilot paraşütle atlamayı başardı" diye açıkladı.

Pilotun durumu iyi

Kurtarma ekiplerinin pilotu bulduğunu dile getiren Sözcü, "Genel olarak durumu iyi, hastaneye kaldırıldı" dedi.

Uçağın boş araziye düştüğünü söyleyen Pawlak, uçağın 'kontrol edilmek' üzere havalandırıldığını da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 20:18
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