Savaş uçağı düştü! ABD askeri öldü
Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri uçaklarının tatbikat uçuşları kapsamında Su-27 tipi bir savaş uçağı düştü.16 Ekim 2018 Salı 19:15
Ukrayna'nın Vinniitskaya bölgesinde bulunan Ulanov köyünde Su-27 tipi bir savaş uçağı düştü.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı olayla ilgili arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.
1 ABD askeri bir de Ukrayna askeri öldü
Bölgede daha önce Ukrayna ve Amerikan uçaklarının tatbikat uçuşları yapacağı duyurulmuştu.
Olayda bir ABD ve bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği belirlendi.
SPUTNİK
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