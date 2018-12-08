"Savaş suçluları hesap vermediği sürece Yemen'de adil bir barış olmaz"

ADEN (AA) - Yemen İnsan Hakları Bakanı Muhammed Asker, savaş suçluları hesap vermediği sürece ülkede kapsamlı bir barışın olmayacağını söyledi.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 70. yıl dönümünü münasebetiyle Yemen İnsan Hakları Bakanlığının Aden'de düzenlediği programda konuşan Asker, "(Husileri kastederek) savaş suçluları hesap vermediği sürece ülkede kapsamlı ve adil bir barış olmaz." dedi.

Yemen hükümeti olarak savaş kurbanlarının haklarını almadan herhangi bir siyasi anlaşmaya izin vermeyeceklerini ifade eden Asker, savaşın patlak vermesinden bu yana Husilerin, Yemen halkına, insan hakları aktivistlerine ve gazetecilere karşı ciddi suçlar işlediğine dikkati çekti.

Yemen’de, Arap Baharı sonrasında eski devlet başkanı Ali Abdullah Salih’in görevini bırakmak zorunda kaldığı 2011'deki halk ayaklanmasının ardından ülkede istikrar ve güvenlik sorunu sürüyor.

Yemen, yönetimde daha fazla söz sahibi olmak isteyen İran destekli Husiler'in, 2014'ün son aylarında silah zoruyla hakimiyetini arttırması ve başkent Sana'da hükümete darbe yapmasıyla şiddet sarmalına girdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun da meşru hükümeti yeniden tesis etmek için Husilere yönelik Mart 2015'te operasyon başlatmasıyla ülkedeki gerilim giderek arttı. Beşinci yılındaki savaş, Yemen'in zayıf ekonomisini ve altyapısını yıkım seviyesine getirdi ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "dünyanın en büyük insani felaketi" şeklinde tanımlanan drama dönüştü.

- Her 10 dakikada 1 çocuk ölüyor



Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın zaten en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaşmış durumda.



BM verilerine göre, milyonlarca kişinin açlıkla mücadele ettiği, kolera, çatışmalar ve hava saldırılarının tehdidi altındaki ülkede her 10 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre 400 bin çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu Yemen'de nüfusun yaklaşık dörtte üçüne tekabül eden 22 milyon kişi, acil insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.



