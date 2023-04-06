  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’yi destekleyene çıt yok! Müjdat Gezen bile imam hatip savunucusu oldu

Gençlere 2 bin lira bayram harçlığı verilecek!

Tuzla Belediye Başkanı'ndan Türkiye'yi turlayan İmamoğlu'na çağrı: Come to İstanbul

Türkiye üretti komşu ülke hayran kaldı: O bölgeler MEMATT'lar ile mayından temizleniyor

Fitch'ten Türkiye açıklaması! Az önce dünyaya duyurdu: Deprem sonrası, beklentilerimizden daha iyi

Gözü doymak bilmiyor! Tunç Soyer bu kez de İstanbul’daki arsayı satışa çıkardı

Rusya ve Ukrayna savaşı aylardır sürerken Putin'in yeni askeri ortaya çıktı! 'Robo-Batman' dikkat çekti

Saniyeler için torniston! Kılıçdaroğlu'nun vaatlerindeki çelişki

Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu şimdiden 55 milyar lira para kazandırdı: Akkuyu'da işler hızlanıyor
Etkinlikler Savaş Ş. Barkçin: Akıl kalbe iman geldikten sonra asıl işini yapmaya başlıyor
Etkinlikler

Savaş Ş. Barkçin: Akıl kalbe iman geldikten sonra asıl işini yapmaya başlıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-06 13:35:00 -
Savaş Ş. Barkçin: Akıl kalbe iman geldikten sonra asıl işini yapmaya başlıyor

Eyüpsultan Belediyesi, Ebu Eyyub El Ensari’nin diyarı Eyüpsultan’da vatandaşlara Ramazan Ayı’nın coşkusunu yaşatmak ve bu mübarek ayın maneviyatına uygun olarak geçirebilmeleri için birbirinden özel etkinliklere imza atıyor.

Teravih namazı sonrası ise Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin avlusunda kültür, sanat, tarih ve edebiyat dünyasının önemli isimleri Ramazan Sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nin tarihi ve manevi atmosferinde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetlerinin konuğu siyaset bilimci, şair ve yazar Savaş Ş. Barkçin oldu.

Akıl diye Batının nefsini örnek almaya başladık”

“Kalbin Aklı” konulu söyleşide “Akıl devreden çıkınca kalpte bir işe yaramıyor. Akıl dediğin şey oynak birşeydir” diyen Barkçin, sözlerine şöyle devam etti: “Kalp ile aklın birbirinden koparılması akıl bunu gerektiriyor dünyada kimin gücü varsa bizde aynı şekilde yapalım, faiz mi alıyorla bizde alacağız, şık kıyafeti giyiyorlar bizde onu giyelim. Acı bir şeydir bu kendinden uzaklaşma, kendini unutma, şaşkınlık aymazlık maalesef katmerlenerek devam etti. Akıl devreden çıkınca kalpte bir işe yaramıyor. Akıl dediğin şey oynak birşeydir. Doğrudan istikamet bildirmez. Akıl doğruluğun güvencesi olsaydı Ebu Cehil akılsız bir adam mıydı? Çok zeki bir adamdı, hatta entel bir adam dı, Ebu cehil okuma yazma bildiği gibi iki üç tane lisan bilir, Tevrat, İncil okumuş birisiydi. Nitekim lakabı neydi Araplar arasında Ebu'l-Hakem idi, yani hikmetlerin babasıydı. Ebu Cehil ismini koyan peygamber efendimizdir. Cehaletin babası, çünkü küfrün babası; cehil asıl küfür demektir. Allah’tan yüzünü uzağa dönmek demek. Ebu Cehil’de, Hitler’de, batılı liderlerde çok akıllı ama doğrular mı? İyi insanlar mı, güzel insanlar mı? Demek ki akıl kalbe iman geldikten sonra asıl işini yapmaya başlıyor. Bu neye benzer önüne elmas yığını yığılmış bir kömürcünün elmasın ne olduğunu bilmeden onu sobada yakmaya çalışmasına benzer. Dünyada iki tane din var birisi İslamdır, diğeri de nefsaniyet dinidir. Nefsin ne emrediyorsa onu yapar. Akıl diye diye batının nefsi aklını örnek almaya başladık.

Programın sonunda kitaplarını imzalayan Savaş Ş. Barkçin’e Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken adına sahneye gelen Kültür İşleri Müdürü İrfan Çalışan, katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Gravürlerde Eyüpsultan kitabını hediye etti.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23