Savaş Ş. Barkçin: Akıl kalbe iman geldikten sonra asıl işini yapmaya başlıyor

Teravih namazı sonrası ise Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin avlusunda kültür, sanat, tarih ve edebiyat dünyasının önemli isimleri Ramazan Sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nin tarihi ve manevi atmosferinde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetlerinin konuğu siyaset bilimci, şair ve yazar Savaş Ş. Barkçin oldu.

“Akıl diye Batının nefsini örnek almaya başladık”

“Kalbin Aklı” konulu söyleşide “Akıl devreden çıkınca kalpte bir işe yaramıyor. Akıl dediğin şey oynak birşeydir” diyen Barkçin, sözlerine şöyle devam etti: “Kalp ile aklın birbirinden koparılması akıl bunu gerektiriyor dünyada kimin gücü varsa bizde aynı şekilde yapalım, faiz mi alıyorla bizde alacağız, şık kıyafeti giyiyorlar bizde onu giyelim. Acı bir şeydir bu kendinden uzaklaşma, kendini unutma, şaşkınlık aymazlık maalesef katmerlenerek devam etti. Akıl devreden çıkınca kalpte bir işe yaramıyor. Akıl dediğin şey oynak birşeydir. Doğrudan istikamet bildirmez. Akıl doğruluğun güvencesi olsaydı Ebu Cehil akılsız bir adam mıydı? Çok zeki bir adamdı, hatta entel bir adam dı, Ebu cehil okuma yazma bildiği gibi iki üç tane lisan bilir, Tevrat, İncil okumuş birisiydi. Nitekim lakabı neydi Araplar arasında Ebu'l-Hakem idi, yani hikmetlerin babasıydı. Ebu Cehil ismini koyan peygamber efendimizdir. Cehaletin babası, çünkü küfrün babası; cehil asıl küfür demektir. Allah’tan yüzünü uzağa dönmek demek. Ebu Cehil’de, Hitler’de, batılı liderlerde çok akıllı ama doğrular mı? İyi insanlar mı, güzel insanlar mı? Demek ki akıl kalbe iman geldikten sonra asıl işini yapmaya başlıyor. Bu neye benzer önüne elmas yığını yığılmış bir kömürcünün elmasın ne olduğunu bilmeden onu sobada yakmaya çalışmasına benzer. Dünyada iki tane din var birisi İslamdır, diğeri de nefsaniyet dinidir. Nefsin ne emrediyorsa onu yapar. Akıl diye diye batının nefsi aklını örnek almaya başladık.

Programın sonunda kitaplarını imzalayan Savaş Ş. Barkçin’e Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken adına sahneye gelen Kültür İşleri Müdürü İrfan Çalışan, katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Gravürlerde Eyüpsultan kitabını hediye etti.



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