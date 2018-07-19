Savaş pilotluğunda yeni dönem

Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin yasa teklifiyle TSK’nın acil ihtiyacı olan savaş pilotluğuna geçişe ilişkin de yeni düzenlemeye gidildi.

Savaş pilotluğuna sivilden gelenlerin ayrılmalarına yol açan bir yıllık deneme süresi kaldırıldı. Bu değişikliğin gerekçesi de teklifte, “Sağlık sebepleri hariç TSK’dan ilişiği kesilenlerin verilen eğitimlerden kaynaklı diploma, sertifika, uzmanlık belgesi ve kurs bitirme belgesi gibi belgeleri kullanamamaları ve bunlara bağlı herhangi bir meslek icra edememeleri ile bir yıllık deneme süresi içerisinde ayrılmalarının önüne geçilmesi amacıyla deneme süresinin kaldırılması hüküm altına alınmaktadır” diye açıklandı.