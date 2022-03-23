Savaş mağduru tır şoförü, Türkiye'ye gelir gelmez toprağı öptü, diz çöküp dua etti

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş nedeniyle Ukrayna'da günlerce mahsur kalan tır şoförleri, Dışişleri Bakanlığı koordinesinde Türkiye'ye tahliye ediliyor. Türkiye'den aldığı ihracat yükünü Ukrayna'ya getirdiğinde savaşın ortasında kalan tır şoförlerinden Yusuf Altınöz, haftalar sonra Türkiye'ye adım atmanın mutluluğunu yaşadı. Altınöz, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girer girmez toprağı öptü, diz çöküp ellerini açarak dua etti.

“Rus tankı tırıma çarptı, sürekli tırın altında saklanıyordum”

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlattığında Ukrayna'da bulunduğunu ve güne bomba sesleriyle başladığını anlatan tır şoförü Altınöz, sürekli füze atıldığını, uçakların ve helikopterlerin yanından geçtiğini ifade etti. Aniden tırın sarsıldığını anlatan Altınöz, “Aynadan baktığımda Rus tankının tırıma vurduğunu gördüm. Hemen tırdan inip saklanmaya çalıştım. Çok korku dolu anlar yaşadık. Rus askeri konvoyları sürekli yanımızdan geçiyordu, tırın altına saklanıyordum. Ailemiz de bizimle birlikte zor anlar yaşadı. Görüşmelerimizde gözyaşlarına boğuldular. Annemin ilk defa bu kadar gözyaşı döktüğünü gördüm” dedi.

“Türkiye'ye geldim Allahtan başka bir şey istemem”

Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan tır şoförü Altınöz, “Türkiye'ye geldik çok şükür güvendeyiz. Vatanıma kavuştuğum için çok mutluyum, heyecanlıyım ve sevinçliyim. Konuşurken ağlayacak gibi hissediyorum. Allah kimseyi vatanından etmesin. Kapıkule'den yurduma girince hemen tırı kenara çekip toprağı öptüm. Diz üstü çöküp Allah'a şükür ettim. Türkiye'ye geldim Allah'tan başka bir şey istemem artık “dedi.

“Devletimiz ülkemize gelmemize vesile oldu”

Tır şoförü Altınöz'ün yanında bulunan Ukrayna'da zorlu günleri birlikte geçiren başka bir tır şoförü Yahya Biler de, Ukrayna'da haftalarca süren korku dolu anları anlattı. Güne bomba sesleriyle uyandıklarını anlatan Biler, sürekli tırın altına veya en yakın ormanlık alana saklandıklarını ifade etti. Günlerce savaşın ortasında kaldıklarını söyleyen Biler, “Daha sonra bir köye sığınıp orada saklanmaya başladık. Başka bir bölgeye giderken bir grup Rus askeri bize doğru siper alıp bizi durdurdu. Hepsi mevzilere geçip nişan aldı. Bizi tırlardan indirip diz çöktürdüler. Biz tekrar geri döndük. Dışişleri Bakanlığımızla görüşmeler sağladık çok şükür konsolosluklar aracılığıyla ülkemize döndük. Çok şükür oradan kurtulduk. Devletimiz ülkemize gelmemize vesile oldu” açıklamasında bulundu.