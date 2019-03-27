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Savaş mağduru çocuklar için kermes

Elazığ’da bir okulda savaş mağduru olan ve engelli kalan çocuklar yararına kermes düzenlendi.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:50
Savaş mağduru çocuklar için kermes

Elazığ’da bir okulda savaş mağduru olan ve engelli kalan çocuklar yararına kermes düzenlendi.


Eğitim Birsen Kadınlar Komisyonu ve İHH Elazığ Şubelerinin kadın kolları tarafından Bahçelievler Ortaokulunda savaş mağduru çocuklar yararına kermes açıldı. Kadın kolları üyelerinin el emekleri ile hazırladığı ürünler çadırda açılan kermeste satıldı. Eğitim Bir Sen Elazığ 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi’nin de katıldığı kermeseöğretmen, öğrenci ve veliler yoğunilgi gösterdi. Kermesten elde edilecek gelirle savaş bölgesinde mağdur olan ve engelli kalan çocuklara tekerlekli sandalye alınacağı belirtildi.


Eğitim Bir-Sen Elazığ Kadınlar Komisyonu Başkanı Semra Özdemir," Sendikamız ve İHH’nın kadın kolları aracılığı ile kermes düzenlendi. Burada iki amacımız var. Birincisi savaş mağduru engelli kalan çocuklarımıza tekerlekli sandalye almak. İkinci ise öğrencilerimizin bu konuda hassasiyet göstermelerini ve farkındalık oluşturmalarını sağlamak" dedi.


Kermese ilginin yoğun olduğunu belirten İHH Kadın Kolları Başkanı Nevin Ertay’da, öğrencilerde bir farkındalık oluşturmanın kendilerini de mutlu ettiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:50
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