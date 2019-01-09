Savaş mağduru çocuk ameliyat edildi

MERSİN (AA) - Ülkesindeki iç savaşta bir gözünü kaybeden ve vücudunda yanıklar oluşan 8 yaşındaki Suriyeli Muhammed A, koruma altına alındığı Mersin'de ameliyat edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınan savaş mağduru Muhammed A'nın Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki muayene ve kontrolleri tamamlandı.

Hastanenin plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi bölümünde ilk ameliyatını olan çocuğun yanma nedeniyle birleşen sol elinin parmakları birbirinden ayrıldı.

Yaklaşık 4 saat süren ameliyatta, göz kapakları ve burun kanatlarındaki dokularda meydana gelen çekmelere müdahalelerde bulunuldu.

Başarılı geçen operasyonun ardından Muhammet A'nın hastanedeki tedavisine devam edilirken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hemşireleri de refakatçi olarak çocuğa eşlik etti.

Muhammet A'nın vücudunda yanıklar oluşan bölgelerinin ve bileklerinin daha iyi duruma gelmesi için operasyonların süreceği öğrenildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koruma altına alındığı ilk günden beri Muhammet A'nın yanında olduklarını belirterek tedavi sürecini yakından takip ettiklerini aktardı.

Ülkesindeki iç savaşta ailesini kaybeden, vücudunda yanıklar oluşan ve bir gözünü de yitiren Suriyeli Muhammed A. yakınları tarafından Türkiye'ye getirilmişti. Antalya'da tedavisi sürerken amcası tarafından Mersin'e getirildiği ileri sürülen 8 yaşındaki Suriyeli Muhammed A. koruma altına alınmıştı.