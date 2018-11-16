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Savaş mağdurlarına destek için psikososyal destek merkezi açıldı

Yetim Vakfı bünyesinde Muntada AID ve AID Uluslararası Doktorlar Derneği ile ortaklaşa yürütülen Zeytin Dalı Projesinin Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Fatih’teki binası hizmete açıldı. Burhan Baba Psikososyal Destek Merkezi adıyla faaliyet gösterecek olan merkezde, savaş mağduru Suriyeli kadın ve çocuklara yönelik destek programları gerçekleştirilecek.

16 Kasım 2018 Cuma 22:23
Savaş mağdurlarına destek için psikososyal destek merkezi açıldı

Yetim Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Burhan Baba Psikososyal Destek Merkezi adıyla faaliyet gösterecek olan merkezde Suriyeli kadın ve çocuklara yönelik destek programları gerçekleştirilecek.

Açılışta konuşan Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, yetimlere yönelik çalışmaları Türkiye içinde yaygınlaştıracaklarını ifade ederek, yurt içindeki yetimler için Gülen Yüzler Projesi'nin de devam ettiğini kaydetti.

Projenin kurumsal mimarlarından biri olan AID Uluslararası Doktorlar Derneği Genel Başkanı Uzm. Dr. Mevlit Yurtseven ise, projede yetim çocuklar için partner kurumların dayanışmasına vurgu yaparak, "Bu beraberlikle bir bereket oluştu, inşallah projemiz Yetim Vakfı ve Muntada AID ile birlikte bir akademiye dönüşecek. Her iki kurumun da bizim için çok önemli bir değeri var." şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek merkezin açılışı gerçekleştirdi.

Savaş mağdurları için programlar düzenleniyor

Haziran 2015'te faaliyete başlayan Zeytin Dalı Projesi, Suriye'de 7 yıldır devam eden savaş nedeniyle İstanbul'a göç etmek zorunda kalmış Suriyeli sığınmacı çocuk ve kadınların yaşadıkları travmatik olayların tesirini hafifletmek amacıyla bir dizi program düzenliyor.

Zeytin Dalı Projesi, savaş mağduru çocuk ve kadınlar için "müdahale" programları ve "koruyucu" programlar geliştirerek, bu kişilerin yaşamlarındaki risk faktörlerini azaltmayı ve destek faktörlerini artırmayı hedefliyor.

Zeytin Dalı Projesi, savaş yaşantılarına tanık olmuş ve buna bağlı olarak travma sonrası stres tepkileri geliştirmiş çocuklara iyileştirici müdahaleler sunmanın yanı sıra, çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini teşvik eden programlar da yürütüyor.

Benzer şekilde kadınlar için de psikolojik destek programları, eğitim çalışmaları, sanat, iş-uğraşı atölyeleri düzenleyen proje, kullandığı bu programlarla, kadınları ruhsal anlamda güçlendirmeyi, ebeveynlik becerilerini geliştirmeyi ve kadınların mesleki beceriler edinmelerini hedefliyor.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 22:23
  1. İstanbul
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  3. Burhan Baba Psikososyal Destek Merkezi

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