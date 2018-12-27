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Savaş mağdurları toplum merkeziyle hayata tutunuyor

Türk Kızılayı tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine açılan toplum merkezi, Suriyeli savaş mağduru ailelerin sosyal hayata uyumu için önemli bir görev üstleniyor- Merkezin sorumlusu Zeynep Meltem Torun:"Bu merkezle eğitimden spora, gezi programlarından psikolojik desteklere kadar birçok alanda aktivite gerçekleştiriyoruz"

27 Aralık 2018 Perşembe 10:56
Savaş mağdurları toplum merkeziyle hayata tutunuyor

HATAY (AA) - Türk Kızılayı tarafından yaklaşık 1 yıl önce Hatay'ın Reyhanlı ilçesine açılan toplum merkezi, Suriyeli savaş mağduru ailelerin acılarını unutup hayata yeniden bağlanmalarına katkı sağlıyor.

Avrupa Birliği'nin de desteklediği Türk Kızılayı Toplum Merkezi'nde, savaş mağduru ailelerin yanı sıra ilçedeki vatandaşlara da hizmet veriliyor.

Her yaş grubuna yönelik psikolojik destek, meslek edindirme, eğitim, spor, gezi ve birçok alanda aktivite alanlarının olduğu merkez, açılışından bu yana 18 bin kişiye hizmet ulaştırdı.

Merkezin sorumlusu Zeynep Meltem Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez sayesinde özellikle savaş mağduru ailelerin hayata tutunmalarını sağladıklarını söyledi.

Reyhanlı'da 100 bin Suriyeli misafirin olduğunu hatırlatan Torun, ''Bu merkezle eğitimden spora, gezi programlarından psikolojik desteklere kadar birçok alanda aktivite gerçekleştiriyoruz. Meslek edindirme, geçim kaynağını kazanma ve savaş mağduru olan Suriyelilerin psikolojik anlamda desteklemelerini yapıyoruz. En önemli amaçlarımızdan biri, Suriyelilerin bulundukları bölgelere entegrasyonlarını sağlamak.'' dedi.

Bölge halkının da merkezden yararlandığını belirten Zeynep Meltem Torun, ''Reyhanlı'daki vatandaşlarımız da buraya gelerek her türlü olanaktan faydalanıyor. Önümüzdeki dönemlerde merkeze gelen kişi sayısını artırmak istiyoruz.'' diye konuştu.

Yaklaşık 3 yıl önce Suriye'nin Hama kentinden gelen 19 yaşındaki Hanin Salih de Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Reyhanlı'da yarım kalan eğitimine devam etme şansı bulduğunu aktaran Salih, ''Toplum merkezine gelerek eğitimime devam ediyorum ve Türkçe öğrenerek bilgilerimi pekiştiriyorum. Burada olmak çok güzel.'' ifadesini kullandı.

Sara Al Hassan da Türkiye'yi çok sevdiğini, Türkçe öğrenerek çevresindekilerle kolayca iletişim kurduğunu kaydetti.

- Engellilere de meslek eğitimi veriliyor

Ülkelerinde çatışma veya hava saldırılarında uzuv kaybı yaşayarak tekerlekli sandalyeye mahkum olan bazı Suriyeliler de merkezdeki cep telefonu ve bilgisayar tamiri atölyesinde meslek öğrenerek, hayatlarını idame ettirecek duruma geliyor.

Atölyeye giden 32 yaşındaki Muhiddin Sahibi de Reyhanlı'da ailesiyle yeni bir yaşam kurduklarını anlatarak, ''Kızılayın açtığı bu merkez bizleri çok mutlu etti. Kimseye bağlı olmadan kendi geçimimizi sağlayacağımız meslekleri öğreniyoruz. Yaklaşık bir aydır cep telefonu ve bilgisayar tamiri atölyesine devam ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda mesleği pekiştirerek ailemin bütçesine katkı sağlayacağım.'' şeklinde konuştu.

Öte yandan, merkezde eğitim gören aralarında yetimlerin de olduğu Suriyeli çocuklar, yeni yıl hediyelerini öğretmenleriyle birlikte hazırladı.

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 10:56
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