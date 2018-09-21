'Balyoz Planı' davası savcılarından Savaş Kırbaş'a 15 yıla kadar hapis cezası istemi

FETÖ iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen "Balyoz Planı" davası savcılarından Savaş Kırbaş'ın, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Kırbaş'ın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

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