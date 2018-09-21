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'Balyoz Planı' davası savcılarından Savaş Kırbaş'a 15 yıla kadar hapis cezası istemi

Cumhuriyet savcısı, 'Balyoz Planı' davası savcılarından FETÖ'cü Savaş Kırbaş'ın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

21 Eylül 2018 Cuma 12:03
'Balyoz Planı' davası savcılarından Savaş Kırbaş'a 15 yıla kadar hapis cezası istemi

FETÖ iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen "Balyoz Planı" davası savcılarından Savaş Kırbaş'ın, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Kırbaş'ın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ayrıntılar Geliyor...

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 12:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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