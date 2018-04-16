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Korkutan açıklama: İsrail'e misilleme yapacaklar

Al Akhbar gazetesi, İsrail’in Suriye’de bir hafta önce düzenlediği ve İran ordusundan yetkililerin öldüğü saldırıya Tahran hükümetinin cevap vereceğini açıkladı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 13:05
Korkutan açıklama: İsrail'e misilleme yapacaklar

Lübnan’ın Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen gazetelerinden Al Akhbar, İsrail’in Suriye’de bir hafta önce düzenlediği ve İran ordusundan yetkililerin öldüğü saldırıya Tahran hükümetinin cevap vereceğini yazdı.

Gazetenin genel yayın yönetmeni İbrahim el Amin, İran’ın misilleme için çok beklemeyeceğini, Filistin ve civarında İsrail’e karşı bir eylem yapılacağını belirtti.

Amin, ayrıca, İran’ın herhangi bir müttefiğe ihtiyaç duymadan bunu kendi başına yapacağını ve kendisini de saklamayacağını vurguladı.

İsrail’in Suriye’deki Tayfur Hava Üssü’ne geçtiğimiz hafta düzenlediği hava saldırısı sonucu biri İran Devrim Muhafızları’nda albay olan toplam 7 İranlı askeri yetkili hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 13:05
  1. İran
  2. İsrail

YORUM YAZ

  • oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo3 sa önce
    buiran rafıziler pisliği misilleme yapamaz sadece lafta kalır. düne kadar ehli beyt imamlarının arkasında durmayan bu zındıklarda karşılık verecek yüreği göremiyorum.bunlar etek giydirilmiş kancıklardır.
  • hasan hanhasan han4 sa önce
    iran, yahudi devletine asla savaş açmaz. bunu böyle bilin.çünkü iran islam devleti değil ve aslada olmadı o mollalar varya kökü iran yahudileridir.suriyedeki katliamın baş sorumlusu iran yahudi ve abd dir bunu bilerek yapıyorlar.ölen hep sunni müslüman kardeşlarimiz siz hiç şii katledilen topluluk duydunuzmu şia bir islam düşmanı şerefsiz insanlıktan nasibini almamış islamın içindeki iislam görünüşlü bir münafıktır.
  • VatandaşVatandaş4 sa önce
    Dün de araplar toplandı. Cay kahve nargıle derken kınadılar, dağıldılar(:
  • Ali RüzgarAli Rüzgar4 sa önce
    İran anca zırlar durur. İran israile hiç birşey yapmaz, iran israil ile gizlli müttefiktir.
  • yazıYORUMyazıYORUM4 sa önce
    Yaw heee, heee.
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