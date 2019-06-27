Savaş: "Hatay’ın 10 milyar euro çiçekçilik ve fidancılıkta potansiyeli var"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay’ın 10 milyar euro çiçekçilik ve fidancılıkta potansiyeli olduğunu söyledi.

Başkan Savaş, Hatay Gastronomi Evi’nde düzenlediği basın toplantısında, EXPO’nun Hatay için önemine değinerek, çiçekçilik, fidancılık ve tıbbi aromatik bitkiler konusunda öncülük yapacaklarını söyledi.

Hatay’ın 10 milyar euro çiçekçilik ve fidancılıkta potansiyeli olduğunu ve bundan 1 milyar euro elde edildiği takdirde kırsal kesimin rahat nefes alacağını belirten Başkan Savaş, “İlçelerde en az 2-3 kooperatif, merkezde birlik kuracağız. Birlik aracılığıyla Avrupa’daki gibi biz çiçekçilik, fidancılık ve tıbbi aromatik bitkiler konusunda öncülük yapacağız. Bunu üniversite ve sivil toplum örgütleri ile yapıyoruz. Tarlası bulunan ve ufku açık olan bütün çiftçilerimizi eğiteceğiz. Dünyada 50 milyar euro sadece çiçek cirosu var. Bu pastanın yüzde 70’ini dört ülke yiyor. Hollanda’nın 10 milyar euro, Fransa’nın 8 milyar euro, İspanya’nın 8 milyar euro ve İtalya’nın 6,5 milyar euro yıllık kazancı var. Türkiye’nin bütün kazancı 100 milyon euro ve şu anda bize gelen Hollandalılar, Amerikalıların çalışması var. Bizim toprak analizlerimiz var. Hatay’ın 10 milyar euro çiçekçilik ve fidancılıkta potansiyeli var. Biz bundan 1 milyar euro elde edersek bütün kırsal kesim fazlasıyla nefes alır. Bu öngörmemiz ve çalışmamız gerekiyor ve çalışıyoruz" dedi.

Antakya’da Gastronomi sokağında Hatay yemeklerinin, İskenderun’da ise dünya mutfağının olacağını söyleyen Başkan Savaş “Bunların dışında gastronomi sayesinde otellerimizde boş yer yok. Biz gastronomiyi ön plana çıkaracağız, Antakya’da fidancılık, çiçekçilik, tıbbi ve aromatik bitkiler için fabrika da kuruyoruz, özünü çıkaracağız. Bunların hem coğrafik işaretlemesini alacağız, hemde bunları paketleyip öyle satacağız. Bunlara da marka değeri koyacağız. Antakya’da ki gastronomi sokağında Hatay yemekleri olacak. İskenderun’da ise baharat yolunda gelen insanlar dünya mutfağını görecek” dedi.

Hatay’da doğan çocukların yüzde 65’i Suriyeli

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Hatay’da doğan çocukların yüzde 65’i Suriye’den gelen insanların çocukların olduğunu ve 12 yıl sonra Suriyelilerin nüfusu bizi geçeceğini söyledi.

Savaş Suriyeliler konusuna politik değil milli göz ile baktığını belirterek “ilk günden beri Suriyeli kardeşlerimizin kendi sınırlarında güvenli bölgede toplamak ve orada bütün ihtiyaçlarını gidermek ve savaş bittiğinde de kendi coğrafyasına göndermek. En doğrusu buydu, ben bunu 8 yıldır söylüyorum. Ben politik kimliğim var ama ben tıp mensubuyum. Savaş psikolojisinde doğurma oranlarını iyi bilirim. Şimdi bakıldığı zaman doğurma oranları Hatay’a göre 5 kat daha fazla. Şu anda Hatay’da doğan çocukların yüzde 65’i Suriye’den gelen insanların çocukları. Bu gittikçe logaritmik büyüyecek ve 12 yıl sonra Suriyelilerin nüfusu bizi geçecek. Bizim atalarımızın savaşla 20 yılda aldığımız bu coğrafyayı biz yanlış nüfus politikası ile kaybetme lüksüne sahip değiliz. Bu siyasi bir söylem değildir, bilimsel bir tanımlamadır. Bunu devlet büyüklerimizin ciddiye almasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.