0553 313 94 23

Savaş gemisi komutanından Kaymakam Taşdan’a ziyaret

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ’Mavi Vatan-2019 Tatbikatı’kapsamında Bozyazı Limanı’na demirleyen TCG Taşucu Gemisinin Komutanı DenizKıdemli Yüzbaşı Fevzi Fırat Erbil, Kaymakam Hayatı Taşdan’ı ziyaret etti.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:33
Savaş gemisi komutanından Kaymakam Taşdan’a ziyaret

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ’Mavi Vatan-2019 Tatbikatı’kapsamında Bozyazı Limanı’na demirleyen TCG Taşucu Gemisinin Komutanı DenizKıdemli Yüzbaşı Fevzi Fırat Erbil, Kaymakam Hayatı Taşdan’ı ziyaret etti.


Taşdan’ın makamında kabul ettiği Erbil, tatbikatın anısına ilişkin hediye sundu.Taşdan, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Görevinizde başarılardilerim” dedi.


Deniz Kıdemli Yüzbaşı Fevzi Fırat Erbil’in, Kaymakam Hayatı Taşdan’agerçekleştirdiği ziyarete, TCSG Bot Komutanı Yüzbaşı Çağlar Hanımeli ile Taşucugemi komuta kademesi de eşlik etti.


Savaş gemisi halkın ve öğrencilerin ziyaretine açık olacak


Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatlarından birisi olarak tüm denizlerde veDeniz Kuvvetlerinin kara birliklerince icra edilen ’Mavi Vatan-2019 Tatbikatı’kapsamında Bozyazı Limanı’nda demirleyen TCG Taşucu Savaş Gemisi’nin, bugünve yarın olmak üzere iki gün boyunca, 10.00-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasındahalkın ve öğrencilerin ziyaretine açık olacağı bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuşlar için kuş evleri tasarladılar
    1. Kuşlar için kuş evleri tasarladılar
    2. "Bu kentsel dönüşümü yapacağız"
    3. Tedavi edilen yaban keçisi doğaya..
    4. Mustafa Sarıgül Şişli'den duyurdu:..
    5. Dicle Elektrik trafo binalarını onarıyor
    6. Didim’de aranan 5 şüpheli yakalandı
    7. Ordu’yu resmediyorlar
    8. Bakırköy Adliyesi önünde hareketli..
    9. MTSO, MTOSB ve MEÜ arasında stratejik..
    10. LPG tankının içinden 126 paket esrar..
    11. İran'da hava kirliliği trafik..
    12. BM'den İdlib'e 16 TIR'lık yardım
    13. Başkan Sekmen’den Regaib Kandili mesajı
    14. Şuhut’ta Eğitimci Yazar Alişan..
    15. Uğur Erdoğan: Denizli’de kadın..
    16. Bismil Kaymakamı Yüksel’den 8 mart..
    17. Irak Cumhurbaşkanı Salih ülkesinin..
    18. Sinop’ta Su Altı Batıkları Konferansı
    19. TCDD’ye ait rayları çalan zanlı..
    20. Türkiye'yi korkutan açıklama: 8..
    21. "Anadolu’nun Mihenk Taşları Neşet..
    22. Sınır ötesinde PKK kamplarına hava..
    23. AK Parti’li Elvan: Terörün kökünü..
    24. Tokatspor-Zonguldak Kömürspor: 0-1
    25. Kuşadası’nda 8 Mart çeşitli..
    26. Dünya bu bebeği konuşuyor! Doktora..
    27. ‘Burası Giresun, Burada iş var’ deyip..
    28. ABD 6’ncı Filo Komutanı, Deniz..
    29. Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin 2018..
    30. Başkan Alemdar, Çark Caddesindeki..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'