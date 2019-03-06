Savaş gemisi komutanından Kaymakam Taşdan’a ziyaret

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ’Mavi Vatan-2019 Tatbikatı’kapsamında Bozyazı Limanı’na demirleyen TCG Taşucu Gemisinin Komutanı DenizKıdemli Yüzbaşı Fevzi Fırat Erbil, Kaymakam Hayatı Taşdan’ı ziyaret etti.

Taşdan’ın makamında kabul ettiği Erbil, tatbikatın anısına ilişkin hediye sundu.Taşdan, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Görevinizde başarılardilerim” dedi.

Deniz Kıdemli Yüzbaşı Fevzi Fırat Erbil’in, Kaymakam Hayatı Taşdan’agerçekleştirdiği ziyarete, TCSG Bot Komutanı Yüzbaşı Çağlar Hanımeli ile Taşucugemi komuta kademesi de eşlik etti.

Savaş gemisi halkın ve öğrencilerin ziyaretine açık olacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatlarından birisi olarak tüm denizlerde veDeniz Kuvvetlerinin kara birliklerince icra edilen ’Mavi Vatan-2019 Tatbikatı’kapsamında Bozyazı Limanı’nda demirleyen TCG Taşucu Savaş Gemisi’nin, bugünve yarın olmak üzere iki gün boyunca, 10.00-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasındahalkın ve öğrencilerin ziyaretine açık olacağı bildirildi.