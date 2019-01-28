Ekipler eşlik etti! ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
ABD Donanmasına ait 154 metre boyundaki savaş gemisi "USS Donald Cook" Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.28 Ocak 2019 Pazartesi 17:01
ABD Donanmasına ait bir savaş gemisiÇanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Marmara Denizi yönünden gelerek Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 75 borda numaralı "USS Donald Cook" adlı askeri gemi 1 saat 40 dakika sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Ekipler eşlik etti
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin botlarla eşlik ettiği 154 metre boyundaki savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
Geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
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