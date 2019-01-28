Ekipler eşlik etti! ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti ABD Donanmasına ait 154 metre boyundaki savaş gemisi "USS Donald Cook" Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

ABD Donanmasına ait bir savaş gemisiÇanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Marmara Denizi yönünden gelerek Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 75 borda numaralı "USS Donald Cook" adlı askeri gemi 1 saat 40 dakika sonra Çanakkale önlerine ulaştı. Ekipler eşlik etti Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin botlarla eşlik ettiği 154 metre boyundaki savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü. Geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.