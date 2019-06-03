0553 313 94 23

Savaş gazisinden satın aldığı protez bacakla kick boks yapıyor

Bursa’da doğuştan tek bacaklı olan 29 yaşındaki genç kadın, bir savaş gazisinden satın aldığı protez bacak ile başladığı kick boks sporunda başarıdan başarıya koşuyor.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:17
Savaş gazisinden satın aldığı protez bacakla kick boks yapıyor

Bursa’da doğuştan tek bacaklı olan 29 yaşındaki genç kadın, bir savaş gazisinden satın aldığı protez bacak ile başladığı kick boks sporunda başarıdan başarıya koşuyor.


Doğuştan tek bacaklı olan 29 yaşındaki Özge Toplu, kullandığı protez bacaklar ona gereken yürüme kabiliyetini sağlamayınca savaş gazisi olan bir vatandaştan satın aldığı protez bacakla tekrardan hayata bağlandı. Çok sevdiği ve ilgi duyduğu spora da yeni protez bacağı sayesinde başlayarak kısa sürede başarılara imza attı. En büyük hayalinin kick boks antrenörü olmak istediğini belirten Özge Toplu, "29 yaşındayım ve yaklaşık bir yıldır kick boks ile uğraşıyorum. Bu spora başlamamın amacı, engellerin bedende değil zihinde olduğunu gösterebilmekti. Buraya başladım ve şimdi kocaman bir aile olduk. Ben kendi çapımda yıllardır spor yapıyorum. Fakat daha çok kardiyo, plates ve fitnes olarak. Enes ve Ümit hoca sayesinde de kick boksla tanıştım. İlk tanıştığımızda beni antrenmana çağırdılar ve bu sporu görmemi istediler. Ben de geldim ve büyülendim. Buranın enerjisi beni inanılmaz etkiledi. Yapabileceğime inandım ve başladım. Sonrasında ben bu sporu neden kariyer amaçlı yapmayayım dedim. Bu sefer de hakemlik ve antrenörlük üzerine sınavlara girmeye başladım. Hedefim siyah kuşağa kadar gidebilmek, şu anda da dönem dönem sınavlar var onlara giriyorum. Fakat en büyük isteğim daha iyi yerlere gelebilmek için protezlerimin olması lazım. Kullandıklarım aslında çok eski bir protez. Daha iyisine kavuşabilirsem kariyerime de daha hızlı ve başarılı şekilde ulaşabilirim. Son olarak ve aslında en önemli olan bir şey söylemek istiyorum, benim gibi insanlara da umut ışığı olmak istiyorum. Herkesin bunu yapabileceğine canı gönülden inanıyorum" dedi.


Özge’yi bu zorlu yolda yalnız bırakmayan ve onun ileride daha güzel bir kariyere sahip olması için çalışan antrenörü Ümit Kulak ise, "14 yıldır hareketli spor merkezi çatısı altında eğitim veriyoruz. 11 yıldır en az 3 bin gencimizi sporla tanıştırdık. Her gencin spor yapmasını istiyoruz. Özellikle Özge, engellilere de çok büyük bir örnek oldu. Biz onunla fitness salonunda tanıştık, daha başka ne yapabilirim diye sorduğunda biz de ona kick boks ve tekvando sporları olduğunu söyledik. Kendisi başta biraz yapıp yapamayacağı konusunda tereddüt etse de, biz onu cesaretlendirdik. Biz ona zaten güveniyorduk. Buraya geldi önce antrenmanları denemek için başladı. Sonrasında çok iyi ilerleme kaydetti. Yeşil kemerini de aldı. Şimdi inşallah bir sonraki sınavda mavi kemer olacak. Kendisinin hedefleri de çok güzel. Hem hakem hem antrenör olmak istiyor. Aslında biz engel tanımıyoruz. En büyük sloganımız bu. Özge’nin de diğer engellilere örnek olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkent Tiyatroları’ndan genç tiyatroculara ücretsiz eğitim
    1. Başkent Tiyatroları’ndan genç..
    2. Başkan Akman’dan Ramazan Bayramı mesajı
    3. Binali Yıldırım’ın sahur ziyaretinden..
    4. Yumurta karşılığında bile bisikletin..
    5. Tren Beach Club’ta bayram sürprizleri
    6. Destici'den bayram mesajı
    7. Bayram öncesi 2. el otomobil piyasası..
    8. Laf attığı iddia edilen kadının eşinin..
    9. Vali Bilmez’den Ramazan Bayramı mesajı
    10. Kurbanlık beslediği dana sonu oldu
    11. Küçük çocuğun şakası savaş uçakların..
    12. Düzce’den Avrupa’ya dört ayda 3 bin..
    13. Deniz 7 dakika görev aldı
    14. Ortaokul öğrencilerinin yazdığı “Sıfır..
    15. AKEDAŞ bayrama hazır
    16. Kuşadası’nda tiyatro festivali iptal..
    17. İçişleri Bakanlığından mayıs ayı..
    18. Kuşadası’nda tatilciler bayram keyfine..
    19. Diyanet ile MEB'den "hafızlık" protokolü
    20. Veteriner hekimlerinden..
    21. İstemeyerek başladı, şimdi dünya..
    22. Yola saçılan karpuzlar trafiği aksattı
    23. Almanya'da imalat PMI mayısta geriledi
    24. Karaman İspanya’da tatilde
    25. Seçer: "Bütün Mersinlilerin belediye..
    26. Su tasarrufunda iddialı Kale Smart'tan..
    27. Çankırı'da yangın
    28. 200 aileye gıda yardımı
    29. Sarıkaya Mahallesinde Birlik ve..
    30. Jandarma, 350 metre misina ağı ile 300..
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular