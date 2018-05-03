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Savaş çıksa bittiler! Alman ordusu alarm veriyor

Alman ordusunda göreve hazır savaş uçaklarının ve askeri helikopterlerin sayısının yetersiz olduğu bildirildi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 21:23
Savaş çıksa bittiler! Alman ordusu alarm veriyor

Yeşiller Partisi Milletvekili Agnieszka Brugger tarafından hükümete  sunulan bir soru önergesine verilen yanıtta, göreve hazır askeri helikopterlerin  sayısının silah sistemlerinin yetersiz olması sebebi ile az olduğu ve teknik  arızalardan dolayı pilotların da yeterli derecede uçuş eğitimi alamadığı  belirtildi.Şubat ayında Alman Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada,  CH53 tipi 72 adet nakliyat helikopterlerinden sadece 16'sının, NH90 tipi 58  nakliye helikopterlerinden de 13'ünün göreve hazır olduğu açıklanmıştı.Der Spiegel dergisi de, Alman Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu  "Eurofighter" tipi 128 savaş uçağından sadece 4'ünün göreve hazır olduğunu iddia  etmiş, Savunma Bakanlığı da her ne kadar rakamların doğru olmadığını açıklasa da,  bu uçakların çoğunun göreve hazır durumda olmadığını bildirmişti.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 21:23
  1. Alman ordusu
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