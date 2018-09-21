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Savaş çanları çalıyor… ABD’den İran’a şok suçlama

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) DaimiTemsilcisi Nikki Haley, İran'ın son aylarda Irak'a karşı agresifliğiniartırdığını iddia ederek, "İran'ın Irak'taki destekçileri açıkça eğitim alıyor,Tahran'dan gelen silahları kullanıyor. İran rejiminin bu destekçilere songünlerde balistik füze desteği yaptığı da gelen haberler arasında." dedi.

21 Eylül 2018 Cuma 06:52
Savaş çanları çalıyor… ABD’den İran’a şok suçlama

Haley, BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen Filistin konulu Ortadoğu  toplantısında, Filistin konusunda konuşmayı reddederek İran'a yönelik  suçlamalarını sürdürdü.

Konseyde İsrail'in üzerine çok gidildiğini savunan Haley, şöyle  konuştu:

"Ortadoğu'da çatışmaya ve istikrarsızlığa yol açan bir ülke var ve bu  İsrail değil, İran. İran'ın Irak'taki hedefi; burada Tahran'dan Akdeniz'e gelecek  silah ve askerler için kendi kontrolünde bir merkez kurmak. İran son aylarda  agresifliğini artırdı. İran'ın Irak'taki destekçileri açıkça eğitim alıyor,  Tahran'dan gelen silahları kullanıyor. İran rejiminin bu destekçilere son  günlerde balistik füze desteği yaptığı da gelen haberler arasında."

Haley, İran'ın son günlerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) füze  saldırısı yaptığını ve 11 kişinin yaşamını yitirdiğini dile getirerek, İran'ın  Irak topraklarına müdahalesinin BM Güvenlik Konseyinin dikkatinde olması  gerektiğini belirtti.

İran'ın Irak'ı kendisine bağımlı hale getirmeye ve zayıflatmaya  çalıştığını da öne süren Haley, "İran, zayıflamış bir Irak'ı kullanarak terör  faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor." ifadesini kullandı.

 

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 06:52
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