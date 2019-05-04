Savarga köyü terör örgütü PKK/YPG’den temizlendi
Özgür Suriye Ordusu, Maaranaz köyü ve Malikiye ilçesinden sonra Savarga köyünü de Terör örgütü terör örgütü PKK/YPG’den temizledi.04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:38
Özgür Suriye Ordusu, Maaranaz köyü ve Malikiye ilçesinden sonra Savarga köyünü de Terör örgütü terör örgütü PKK/YPG’den temizledi.
Özgür Suriye Ordusu, Maaranaz köyü ve Malikiye ilçesinden sonra Savarga köyü’ü de terör örgütü PKK/YPG’den temizlediğini duyurdu. Mingan Hava üssünün de çevrelendiği kaydedildi.
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