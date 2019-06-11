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Saunada yangın çıkınca peştamalle havuza sığındılar

Antalya’nın Kemer ilçesindeki bir hamamın sauna bölümünde yangın çıkınca tahliye edilen turistler havlulara sarınıp havuz başında bekletildi.

11 Haziran 2019 Salı 15:21
Saunada yangın çıkınca peştamalle havuza sığındılar

Antalya’nın Kemer ilçesindeki bir hamamın sauna bölümünde yangın çıkınca tahliye edilen turistler havlulara sarınıp havuz başında bekletildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda maddi hasar oluştu.


Kemer’de bulunan bir SPA merkezinin sauna bölümünde saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Kısa sürede sauna kısmına yayılan yangın sebebiyle dumanlar bütün binayı sardı. Bu sırada hamam, sauna, masaj amacıyla çeşitli otellerden gelmiş olan 100’e yakın yabancı turistle hızla binadan tahliye edildi. Üzerlerinde peştemal veya mayo ile binadan çıkmak zorunda kalan turistler, havuz başına sığınırken, bu kez de yağmur yağınca üşümemek için verilen havlulara sarındı ve ikram edilen kahve ile ısınmaya çalıştı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yangını kısa süre içinde kontrol altına alırken, Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olay yerinde güvenliği sağladı.


Yangın sırasında içeride kimsenin bulunmadığının söylenmesine rağmen tüplü itfaiye birimleri bir yandan dumanı tahliye etmek için cihaz çalıştırırken, diğer yandan görüş mesafesi çok kısa olmasına aldırmadan binadaki bütün odaları kontrol etti. Havuz başında bekletilen turistler de minibüslerle kaldıkları otellerine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Kemer Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi yangın çıkan hamamdan delil topladı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:21
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