SAÜ’de Tıp Fakültesi mezunlarını verdi

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleşti.

Sakarya Üniversitesi 2019 yılı mezuniyet törenlerinin ilki SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Nevzat Kor Salonunda yapıldı. Törene Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir, Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezun öğrencilerin ve ailelerinin büyük coşku yaşadığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

"Hayata yeniden başlıyorsunuz"

SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir, törende yaptığı konuşmasında mezun öğrencileri tebrik etti. Dekan Akdemir, “Son derece güncel ve çağdaş tıbbi bilgiler aldınız. Son derece değerli ve tecrübeli hocalarımızla yetiştiniz. Bir simülasyonu değil hayatı, acıyı, tartışmayı gördünüz. Artık doktor oldunuz. Şu ana kadar yaşadığınız her şeyi bir kutuya koyun. Kutuyu kapatıp üstüne diplomanızı koyun. Hayata bundan sonra yeniden başlıyorsunuz. Hayatta sizlere başarılar diliyorum. Tüm aileleri kutluyorum” dedi. Mezunlardan Aslı Sevgi Doğan ilk dönemde kendisinin yazdığı mektubu okudu. Aslı Sevgi Doğan’ın annesi sayesinde doktor olmaya karar verdiği ve annesini Tıp Fakültesi üçüncü sınıfta kaybettiğini anlattığı konuşması salondaki herkesi duygulandırdı.

Rektör Savaşan duygulandı

Doğan’ın konuşmasını ardından Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan bir konuşma yapmak üzere kürsüye geldi. Doğan’ın konuşmasından dolayı duygulanan Rektör Savaşan, katılanları selamlayan kısa bir konuşma yaptı.Açılış konuşmalarının ardından dönem birincisi Hanife Yılmaz mezunlar adına bir konuşma yaptı. Hanife Yılmaz’a diplomasını ve çiçeğini Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan ve Prof. Dr. Ali Fuat Erdem verdi. Dönem ikincisi Fatma Akkaya, diplomasını Doç. Dr. Erkan Çelik’ten, plaketini ise İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu’dan alırken, dönem üçüncüsü Ayşenur Topuz diplomasını Prof. Dr. Mehmet Erdem’den, plaketini ise Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak’tan aldı.

Tüm mezun öğrenciler diplomalarını öğretim üyelerinin elinden alırken, tören dönem birincisi Hanife Yılmaz’ın mezuniyet kütüğüne isimliğini çakması ve toplu kep atımı ile sona erdi.