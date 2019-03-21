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SAÜ’de Nano teknoloji konuşuldu

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) etkinlikleri kapsamında "Uzaydan Dokuya Nano Dünya" isimli bir konferans düzenlendi.

21 Mart 2019 Perşembe 14:01
SAÜ’de Nano teknoloji konuşuldu

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) etkinlikleri kapsamında "Uzaydan Dokuya Nano Dünya" isimli bir konferans düzenlendi.


SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konferansta Bursa Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden Dr. Öğretim Üyesi İsrafil Küçük konuşmacı olarak katıldı. Düzenlenen konferansta Nano teknoloji kavramından ve bu teknolojilerin dünyadaki öneminden bahsedildi. Nano dünyanın maddelerin işlevsel hale getirilmesi olduğunu belirten Küçük, “Nano dünya, bizim gözle görebildiğimiz boyutun dışındadır. Dünyada yakın zamanda keşfedilmiş gibi algılanıyor ancak 1960’lı yıllardan itibaren biliniyordu. Sadece araştırmanın yanı sıra günlük hayatta, endüstride ve yaşamın her alanında yoğun bir şekilde kullanılır hale geldi. Bu alanlardan en önemlisi mühendislik. Mühendisliğin içerisinde elektronik, endüstri, mekanik ve bilgisayar gibi birçok alan var. Bir yazılım üretmeye çalışıyorsunuz. O yazılımı üretmeniz için elinizde elektronik bir cihaz olması gerek. O elektronik cihazın var olması için onu üreteceğiniz nitelikli malzemenin olması gerekiyor. Nano dünya bu yüzden mühendislik alanında bir önem arz ediyor. İşin içinde sadece yazılım ve donanım değil ışıklar ve sensörler gibi elektronik ürünler de var” diye konuştu.



“Nano teknoloji malzeme kullanımını geliştiriyor”


Endüstriyi günümüzdeki noktaya getiren bilim ve teknolojideki gelişmelerin nano teknolojiye zemin hazırladığını ifade eden Küçük, 19’uncu yüzyılda tekstilde yaşanan gelişmelerle birlikte insanların daha konforlu kıyafetler giymeye başladığı örneğini verdi. Günümüzde ise başta savunma sanayisinde olmak üzere kullanılan bazı kıyafetlerin nano teknoloji ile üretildiğini kaydeden Küçük, bu kıyafetlerin dışarıdaki herhangi bir yabancı cismin insan vücuduna zarar vermesini azaltıcı özelliğe sahip olduğunu söyledi. Özellikle 19’uncu yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmelerin yaşanan dönem gereği makro düzeyde kaldığına işaret eden Küçük, makro düzeydeki bu gelişmelerin toplumu da bu şekilde etkilediğini anlattı. Nano dünyanın daha fonksiyonel, daha hızlı, daha az yer kaplayan ve daha az enerji sarf eden bir dünya olduğunu vurgulayan Küçük, nano dünyanın önemine dikkat çekerek, hızlı tren ve cep telefonu gibi teknolojilerin nano dünyadaki gelişmeler sayesinde oluştuğunu aktardı.


Konferansın sonunda SAÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Serdar Aslan, Dr. Öğr. Üyesi İsrafil Küçük’e hediyesini takdim etti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:01
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