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SAÜ’de “Katılım Bankacılığı Uygulamaları ve Danışma Kurulları” semineri düzenlendi

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından “Katılım Bankacılığı Uygulamaları ve Danışma Kurulları” başlıklı ihtisas semineri düzenlendi.

12 Mart 2019 Salı 14:53
SAÜ’de “Katılım Bankacılığı Uygulamaları ve Danışma Kurulları” semineri düzenlendi

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından “Katılım Bankacılığı Uygulamaları ve Danışma Kurulları” başlıklı ihtisas semineri düzenlendi.


Katılım Bankacılığı Uygulamaları ve Danışma Kurulları başlıklı ihtisas semineri Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından, İSEFAM Konferans Salonunda gerçekleşti. Seminere Vakıf Katılım Bankası Danışma Kurulu üyeleri Abdullah Okulu ve Hakkı Kemal Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Abdullah Okulu, seminerde Türkiye’de ve dünyada İslami bankalardaki danışma kurullarının yapısını ele aldı. Türkiye’de katılım bankalarında şer’i risk konusunda yeterli bir farkındalığın olmadığını ifade eden Okulu, yakın zamanda bununla ilgili aksiyon almak istediklerini belirtti. Katılım bankacılığı uygulamalarında tartışmalı olan yatırım vekaleti, teverruk, kredi kartları ve kira sertifikaları gibi konulara açıklık getiren Abdullah Okulu, konuyla ilgili problemlere ve mevzuatta yaşanan sıkıntılara değindi.


Program sonunda soruları yanıtlayan Hakkı Kemal Yılmaz, katılım bankacılığının sektör içindeki büyümesinin talep tarafındaki genişlemeye bağlı olduğunu vurguladı. Sektöre ilişkin büyüme rakamlarının sosyolojik bağlamdan ayrı değerlendirilmesinin yanlışlığına işaret eden Yılmaz, sistemin bütün olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Katılım bankacılığı sektöründe umut verici olumlu gelişmeler olduğunu ifade eden Yılmaz, ancak bunların rakamlara yansımasının zaman alabileceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:53
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