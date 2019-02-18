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SAÜ’de ‘Çalışan aileler ve çocukları’ konulu eğitim verildi

Çocuk Gelişim Uzmanı Duygu Uyar, ebeveynlerin çalışma konumlarının çocukları etkilediğini belirterek, “Mesela nöbet veya seyahat gerektiren bir işte çalışıyorsak, çocuk daha fazla etkilenir.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:06
SAÜ’de ‘Çalışan aileler ve çocukları’ konulu eğitim verildi

Çocuk Gelişim Uzmanı Duygu Uyar, ebeveynlerin çalışma konumlarının çocukları etkilediğini belirterek, “Mesela nöbet veya seyahat gerektiren bir işte çalışıyorsak, çocuk daha fazla etkilenir. Bununla birlikte sorumluluklarımız sadece çalışma hayatıyla sınırlı kalmaz. Doğal olarak bunun yükü ile hayata devam ederken, çocuklarımızı da bu döngüde büyütmeye çalışırız” dedi.


Sakarya Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından ‘Çalışan aileler ve çocukları” konulu bir eğitim verildi. SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen eğitime Çocuk Gelişim Uzmanı Duygu Uyar konuşmacı olarak katıldı. Uyar, eğitimde anne-babaların çalışma hayatlarının çocukları üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini, ailelerin tutumlarını ve çocuklar ile sağlıklı iletişim kurma yollarını anlattı. Ebeveynlerin çalışma konumlarının çocukları etkilediğini belirten Uyar, “Çalışma şekilleri çocuğu etkiler. Mesela nöbet veya seyahat gerektiren bir işte çalışıyorsak, çocuk daha fazla etkilenir. Bununla birlikte sorumluluklarımız sadece çalışma hayatıyla sınırlı kalmaz. Doğal olarak bunun yükü ile hayata devam ederken, çocuklarımızı da bu döngüde büyütmeye çalışırız” dedi.



“Çocuğun yapamayacağı şeyler de vardır”


Her çocuğun ve aile koşullarının farklı olduğuna dikkat çeken Uyar, “Evde kaç çocuk olduğu unsuru, sizin iş hayatınızın çocuğunuz üzerine yansımasındaki etkiyi arttırabilir ya da azaltabilir. Çocuğun yaşının kaç olduğu, çocuğa kimin baktığı ve nasıl bakıldığı da önemli bir noktadır. Ailenin eğitim düzeyi, pratiklik açısından önemlidir. Ebeveynlerin çalışma şekilleri bazı olumsuzlukları da beraberinde getirebilir. İletişimi başlatıyoruz ama sürdüremiyoruz. Gözetim zamanla denetime dönüşüyor. Çocuklara yaklaşım şekli ılımlı olmalı, sorumluluk duygusu abartılmamalıdır. Çocukların yapabileceklerine inanmamız, yapamayacaklarını eleştirmememiz gerekir. Çocuğa söz hakkı vermek, onu takdir etmek, cesaretlendirmek, çocuğun fikirlerine değer verildiğini hissettirmek ve konuşurken göz kontağı kurmak çok önemlidir” diye konuştu.


Soru-cevap bölümü ile devam eden eğitimin sonunda Çocuk Gelişim Uzmanı Duygu Uyar’a teşekkür belgesi verildi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:06
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