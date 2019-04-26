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SAÜ’de ‘8. TÜÇEB Ulusal Çeviribilim Öğrenci Çalıştayı’ gerçekleşti

Sakarya Üniversitesi Çeviri Topluluğu tarafından “8.

26 Nisan 2019 Cuma 10:19
SAÜ’de ‘8. TÜÇEB Ulusal Çeviribilim Öğrenci Çalıştayı’ gerçekleşti

Sakarya Üniversitesi Çeviri Topluluğu tarafından “8. TÜÇEB Ulusal Çeviribilim Öğrenci Çalıştayı” düzenlendi.


SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan çalıştaya farklı üniversitelerden öğrenciler ve akademisyenler katıldı. Çalıştayda çevirmenlik mesleği, günümüzde çeviri ve çeviri sektörü, Batıda ve Türkiye’de çeviri sektörü konuları ele alındı. Çalıştayın açılış konuşmalarını Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu ve Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İlyas Öztürk yaptı. İyi bir çevirmen olmanın yolunun en az iki kültürü tanımaktan geçtiğini dile getiren Dekan Daşcıoğlu, öncelikle Türk edebiyatını da çok iyi bilmek ve bunu çeviribilim yöntemleri ile ne şekilde uygulamaya geçirilebileceğini tartışmak gerektiğini söyledi.



“Asla küçümsemeyin”


Bilimsel ortamlarda düşünme ve tartışmanın önemini belirten Prof. Dr. Öztürk, “Çeviri, 1990 yılında yerelleştirme safhasına gelmiştir. Çeviri yapma ihtiyacı ilkel bir amaç için başlamış olup, bugünkü konumuna gelmiştir. Artık hiçbir bilimsel alan çevirisiz düşünülemez. Bu bakımdan Çeviribilim ile Mütercim Tercümanlık bölümleri, Türkiye’de önü açık bölümlerdir. O yüzden bölümlerinizin kıymetini bilin ve asla küçümsemeyin” dedi.



“Çeviribilim tartışıldı”


Açılış konuşmalarının ardından başkanlığını İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğrencisi Sena Ekinci’nin yaptığı birinci oturum başladı. Oturumda İstanbul Üniversitesinden İlayda Demirci “Çeviri Sektörüne Genel Bir bakış”, Trakya Üniversitesinden Paşa Bayramoğlu ve Oğuzhan Şölen “Sektörün Geleceği, Geleceğin Yapay Zeka Çevirisi” ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden Büşra Kırbaşçı “Batı’da ve Türkiye’de Çeviri Sektörü”konularında sunumlar yaptı. Çalıştayın diğer oturumlarında ise “Yerelleştirme Sürecinde Çeviri Etkinliği”, “Çeviride Kalite”, “Yezahlaştırma Kavramının Çeviribilime Kazandırılması” gibi çeviribilim sektörüne ait birçok konuda sunum gerçekleştirildi. Konuşmacıların bilgi ve deneyimlerinin paylaşıldığı sunumlarda katılımcılardan gelen sorulara yanıtlar arandı.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 10:19
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