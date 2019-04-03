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SAÜ Mühendislik fakültesinde dekan değişimi

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dekanı Prof.

03 Nisan 2019 Çarşamba 15:03
SAÜ Mühendislik fakültesinde dekan değişimi

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ali Osman Ayhan görevini Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Alp’a devretti.


Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Ali Osman Ayhan, görevini düzenlenen törenle Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Alp’a devretti. Törende konuşan rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, Prof. Dr. Ali Osman Ayhan’a teşekkür etti. SAÜ’de Mühendislik Fakültesinin aktif katkısı olmadan hiç bir şey yapılamaz diyen Prof.Dr. Fatih Savaşan, “Özellikle araştırma alanını taşıyacak ana fakültelerimizden biridir. Yaklaşık 7 aydır dekanlık görevini büyük bir özveriyle yürüten Ali Osman hocamız, bölümlerin aktif desteğini alarak eğitim ve araştırma çalıştayları düzenledi. Eğitimde kalitenin artırılmasını, sektör derslerinin devreye sokulmasını, proje fikirlerinin ortaya çıkarılmasını ve projelendirilmesini temin etti. Fakültenin idari süreçlerini de gözden geçiren ve sistematize eden hocamıza teşekkür ederiz” dedi.



Asli görevimiz akademisyenlik tir. Ali Osman hocanın her alandaki katkısını en yüksek düzeyde sürdüreceğinden şüphemiz yok diyen Prof. Dr. Savaşan, “Ahmet Alp hocamız bayrağı devraldı. Değişen Dünya’da yenilenme ve iyileştirme çabaları sürgit devam etmeli. Hocamız bu işe hakkını verecektir” diye konuştu.



Fakülte öğretim üyeleri, bölüm başkanları ve idari personeline görevi boyunca desteklerinden dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Ali Osman Ayhan, “Hocalarımızın ve rektörlüğümüzün desteği her zaman yanımızda idi. Yaklaşık 7 aylık görevim boyunca üniversitemizin hedefleri doğrultusunda fakülte olarak yol almaya çalıştık. Daha baştan dekanlığımın vekalet süresi ile sınırlı kalmasını rektörümüzden istemiştim. Ama benim görev anlayışım son dakikaya kadar ilk gün heyecanı ile çalışmayı gerektirdiğinden devir teslim törenini icra ettiğimiz şu ana kadar gayretlerimi sürdürdüm. Ahmet hocamı desteklemek fakültemizin bir öğretim üyesi olarak zaten benim görevim. Ama tecrübelerimden de istifa etmek ihtiyacı olursa istediği zaman hocamızın emrindeyim” şeklinde konuştu.



Devraldığı görevi heyecan ve etkinlikte devam ettirme gayreti içinde olacağını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Alp, “Ali Osman hocamdan devraldığım görevi onda gözlemlediğim heyecan ve etkinlikte devam ettirme gayreti içinde olacağım. Elbette hocamın tecrübelerinden ve akademisyen ve çalışanlarımızın desteğinden faydalanacağım” dedi.



Mühendislik Fakültesinde gerçekleştirilen devir teslim törenine Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hatem Akbulut, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Prof. Dr. Temel Gürdal, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Kahraman,bölüm başkanları, öğretim üyeleri ve fakülte personeli katıldı.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 15:03
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