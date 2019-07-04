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SAÜ mezuniyet törenleri 4 fakülte ile devam etti

Sakarya Üniversitesi 2018-2019 yılı mezuniyet törenleri, İşletme, Siyasal Bilgiler, Hukuk ve Fen-Edebiyat fakülteleri törenleri ile devam etti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:16
SAÜ mezuniyet törenleri 4 fakülte ile devam etti

Sakarya Üniversitesi 2018-2019 yılı mezuniyet törenleri, İşletme, Siyasal Bilgiler, Hukuk ve Fen-Edebiyat fakülteleri törenleri ile devam etti.


SAÜ Stadyumunda 3 Temmuz Çarşamba günü düzenlenen törenlere Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Temel Gürdal, Prof. Dr. Hatem Akbulut, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Kahraman, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Al, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Topal, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu ile öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.


Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, törende yaptığı konuşmasında Sakarya Üniversitesi olarak öğrencilere en iyi eğitim ve öğretimi sunmak için bütün imkanlarını seferber ettiklerini dile getirdi. Mezunları tebrik eden Rektör Savaşan, “İnanın ki bugün çok iyi yerlere gelebilmiş kişiler de sizler gibi bu sıralardan geçti. Kendinize bir hedef koyun. Koyduğunuz bu hedefi başarabileceğinize gerçekten inanıyorsanız başarırsınız. Siz yeter ki inanın. Hepinize ömür boyu başarılar diliyorum” dedi.


Beş yıldır dekanlık yaptığını ve bundan gurur duyduğunu söyleyen İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, “Bugün Türkiye’nin en iyi işletme fakültelerinin birisinden mezun oluyorsunuz. Sevinmek ve gururlanmak hakkınız. Şefkatli, merhametli ve vefalı olun. Üniversitenizle bağınızı koparmayın. Bizleri her zaman arayıp sorabilirsiniz” diye konuştu.


Öğrencilerden ayrılmanın burukluğunu ve onları mezun etmenin mutluluğunu aynı ada yaşadığını dile getiren Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Al, “Bizler bugün değerli öğrencilerimizden ayrılmanın burukluğunu ve onları mezun etmenin onurunu birlikte yaşıyoruz. Öğrencilerimizi dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası öğrencilerle birlikte, uluslararası standartlardaki eğitim müfredatıyla, sağlam ve bilimsel altyapıyla donatılmış, analitik, kendine güvenen, alanlarında yetkin bireyler olarak yetiştirmek için çalıştık. Üniversitenizle olan bağınızı devam ettirin. Mezuniyetiniz hayırlı olsun. Bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı.


Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Topal konuşmasında mezun olan öğrencileri tebrik ederek, “Üniversitenizle olan bağınızı hiçbir zaman koparmayın. Bütün yaşamınızda sizlere üstün başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” şeklinde konuştu.


Bu yıl fakültenin 23’üncü mezuniyet törenini düzenlediklerini söyleyen Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu, “Mezunlarımızla iletişimimiz birçok kaynaktan devam ediyor. Sizler de yetiştirdiğiniz çocukların bugününü gördüğünüzde elbette mutlu oluyorsunuz. Genç arkadaşlarımızın dünya liginde ülkemizi kalkındıracak katkılar yapacağını biliyor ve buna inanıyoruz. Genç arkadaşlarımı kutluyorum. Onlara bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Üniversitelerini unutmamalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.


Törende protokol konuşmalarının ardından dereceye giren öğrenciler, mezuniyet kütüğüne isimliklerini çaktı ve tüm mezunlar adına birer konuşma gerçekleştirdi. İşletme Fakültesi birincileri İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümünden Ilkın Huseynov ve Uluslararası Ticaret Bölümünden İrem Aksoy, Siyasal Bilgiler Fakültesi birincisi Maliye Bölümünden Gamze Nur Şahin, Hukuk Fakültesi birincisi Buse Güzel ile Fen-Edebiyat Fakültesi birincisi Tarih Bölümünden Zeynep Yücetin, ödüllerini ve plaketlerini protokolün elinden aldı.


Renkli görüntülere sahne olan mezuniyet töreni, öğrencilerin keplerini havaya atmaları ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:16
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