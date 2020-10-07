Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu 7 Ekim Çarşamba günü ekranlara geldi. Diziye yeni katılan karakterlerden biri de Aksakallıların lideri oldu. Aksakallıların lideri rolünü ise Yeşilçam’ın ünlü isimlerinden Cüneyt Arkın oynuyor. Aksakallıların lideri ile Osman Bey bir sahnede devletin geleceği hakkında önemli bir konuşma yaptı. Bu sahnede Aksakallı lideri Satuk Buğra Han’dan söz etti. Peki, Satuk Buğra Han kimdir?

Satuk Buğra Han kimdir?

Satuk Buğra Han miladi 922 yılında doğmuştur. Satuk Buğra Han Karahanlıların hükümdarıdır. 924-955 yılları arasında Satuk Buğra Han hükümdarlığını sürdürmüştür.

Karahanlı hükümdarı Bezir Aslan Han'ın oğlu olan Satuk Buğra Han 932 yılında İslam'ı kabul etmiştir. Satuk Buğra Han tarihte ilk Müslüman Türk hakanı olmuştur. Satuk Buğra Han, Türk topluluğunun islama geçmesine yol açmıştır. Yaşamı boyunca binlerce kişinin Müslüman olmasını sağlayan Satuk Buğra Han, Türk tarihi için son derece kıymetlidir.

31 yıllık hükümdarlığı boyunca Satuk Buğra Han adaletli ve hoşgörülü yapısıyla tanımıştır. Bu vesileyle de insanların Müslüman olmasın da etkili olmuştur. Dört oğlu ve üç kızı bulunan Satuk Buğra Han'ın vefatının ardının yerine Hasan Buğra Sultan Han geçmiştir.