Sattıklarının parasını alamayınca polise başvurdular

Eskişehir’de, senet karşılığı sattıkları araç ve dairelilerin parasını alamadıkları şüphelilerin açtıkları ofislerini kapatarak kaçtıklarını belirten bir grup vatandaş, polise başvurup şikâyetçi oldu.

Vatandaşlar, Ertaş caddesi üzerinde ofis açan M.Ç., H.S. ve Ü.K. isimli şahıslara senet karşılığı araç ve daire sattıkları anlattılar. Şahısların ilk zamanlar almış oldukları araç ve daire parasını ödediklerini, şüphelilerin 15 gündür işyerini açmadıklarını ve ortadan kaybolduklarını anlatan vatandaşlar, çok sayıda müştekiyi dolandırdıklarını belirterek şikâyetçi oldular. Polisin olayla ilgili inceleme ve tahkikatı sürüyor.