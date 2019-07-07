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Sattığı civcivleri tekmeledi, tepki yağdı

Kahramanmaraş’ta açıktan civciv satışı yapan bir kişinin sattığı civcivleri futbol topuna vurur gibi tekmelemesi tepkilere neden oldu.

07 Temmuz 2019 Pazar 14:36
Sattığı civcivleri tekmeledi, tepki yağdı

Kahramanmaraş’ta açıktan civciv satışı yapan bir kişinin sattığı civcivleri futbol topuna vurur gibi tekmelemesi tepkilere neden oldu.


İddiaya göre, bir süredir Demokrasi Meydanı’nda karton içerisine koyduğu civcivleri satan bir kişinin meydana bıraktığı civcivler kalabalıkta ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Satıcının dağılan civcivleri toplamak için futbol topuyla oynar gibi civcivlere vurmasına ise tepkiler geliyor. Bir esnafın çektiği görüntülerde civcivleri ayağıyla itekleyerek uzaklaşmalarını engelleyen civciv satıcısına tepki geldi. Esnaf, bu kişiyi uyardıklarını, yetkililere de bildirdiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi.


Birçok defa civcivlerin ezilerek öldüğünü belirten bölge esnaflarından Ömer Faruk Büyükçapar, ’’Burası Kahramanmaraş’ın merkez meydanı. Turistler geldiğinde, normal insanlar çarşıya indiği zaman direkt buraya gelir ve burası yeni yapılmış bir alan. Biz yaklaşık 15 gün, hatta bir aya yaklaştı yetkililerle görüşmeye çalışıyoruz. Burada ruhsatsız ve sağlıklı olmayan bir alan ve ortamda adamın bir tanesi kuş satıyor. 5 liradan, 10 liradan satılıyor. Bu hayvanlar insanların ayakları altında eziliyor’’ dedi.



’’Bu resmen bir insanlık faciasıdır’’


Konuyu defalarca sosyal medyada gündeme getirmeye çalıştığını söyleyen Çapar, ’’Biz yetkililere sesimizi duyuramadık. Burası hiç sağlıklı bir ortam ve alan değil. Hayvan canı da bir insan canı gibi diyebilirim ben. Komşu esnaflarımdan da şahit olanlar var. Küçük çocuklar görmüyor, akşam kalabalığında iş çıkışlarında burası çok yoğun bir ortam. Hayvanlar ezilerek ölebiliyor. Bu resmen bir insanlık faciasıdır. Yetkililerden isteğimiz daha kontrollü ve duyarlı olunmasıdır. Satış yapan beyefendiyle görüştüm, kendisi de çok umursamadı’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 14:36
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