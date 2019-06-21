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SATSO TMT yaz Konserinin konuğu Mine Geçili

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde çalışmalarını yürüten Türk Müziği Topluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da yaza merhaba konserine hazırlanıyor.

21 Haziran 2019 Cuma 16:49
SATSO TMT yaz Konserinin konuğu Mine Geçili

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde çalışmalarını yürüten Türk Müziği Topluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da yaza merhaba konserine hazırlanıyor.


SATSO çatısı altında hepsi bir öncekinden daha profesyonel bir şekilde gerçekleşen SATSO Türk Müziği Topluluğu konserlerine bir yenisi daha ekleniyor. Yılda en az iki kez konser vererek Sakaryalı sanatseverlerle buluşan Türk Müziği Topluluğu, 26 Haziran Çarşamba saat 20.00’de Sakaryalıların karşısına‘Yaz Konseri’ ile çıkacak. SATSO Türk Müziği Topluluğu’nun Yaz Konseri’nde TRT Sanatçısı Mine Geçili konuk sanatçı olarak iştirak edecek.


SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Her defasında Sakaryalılar tarafından ilgi ile karşılanan, keyifli ve başarılı çalışmaları ile takdiri hak eden SATSO Türk Müziği Topluluğumuz yaz konseri için titizlik ve heyecanla çalışmalarını yürütüyor. TRT Sanatçımız Mine Geçili’nin konuk olarak iştirak edeceği SATSO Türk Müziği Topluluğumuzun, amatör bir ruhla büyük özverilerle yapılan çalışmaların bugün profesyonel bir noktaya ulaştığını görmekten SATSO ve Sakarya adına gururluyuz” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:49
  1. konser
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