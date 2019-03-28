Satrançta GKV’lilere çifte şampiyonluk

Gaziantep Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep Satranç İl temsilciliği ve Bahçeşehir Koleji tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen, Bahar Satranç Turnuvasında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinden Çağan Tütüncüler ve Dila Baloğlu katıldıkları kategorilerde il birinciliğini kazanarak şampiyonluk kupasını okullarına götürdü. Satranç sporunun Gaziantep’te yaygınlaşmasında önemli rol oynayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları düzenlediği birçok etkinlikle yerel, bölgesel ve ulusal alanlarda satrancın tanıtılması ve öğrenciler arasında yaygınlaştırılması için önemli projeler gerçekleştirmiş ve milli takıma sürekli oyuncu gönderen bir kurum özelliğine sahip olmuştu. Son olarak Gaziantep Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep Satranç İl temsilciliği ve Bahçeşehir Koleji tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen ve 285 sporcunun katıldığı Bahar Satranç turnuvasında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinden 9 Yaş Genel Kategorisinde Çağan Tütüncüler ve 12 Yaş Kızlar KategorisiDila Baloğlu il birinciliğini elde ederek şampiyonluk kupası kazandı.

Dereceye giren başarılı satranç şampiyonlarını kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı, geçmişte olduğu gibi gelecekte de öğrenciler arasında satranç sporunun yaygınlaştırılması için gerekli her türlü çalışmanın içerisinde yer alacaklarını ifade etti.