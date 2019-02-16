Satrançta 1'e 20 mücadele





TEKİRDAĞ (AA) - Satrançta FIDE Ustası (FM) Sasa Jevtic, Tekirdağ'da 20 kişiyle aynı anda satranç maçı yaptı.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen Rodostoşah Uluslararası Satranç Turnuvaları kapsamında kente gelen FM Jevtic, bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, farklı yaş gruplarından 20 kişiye karşı tek başına satranç oynadı.

Jevtic, müsabakaların 17'sini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

Eşkinat, dünyaca ünlü satranç oyuncusu Sasa Jevtic'in Tekirdağ'da rakiplerine karşı güzel maçlar çıkardığını belirterek, "Kendisi dünyanın en iyi oyuncularından biri. Her sene yaptığımız Rodostoşah Turnuvaları gelişerek devam ediyor. Amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin satrançla zihinsel gelişimlerini tamamlamaları ve uzun vadeli planlar yapmalarına katkı sağlamak. O yüzden bu sporu geliştirmeyi istiyoruz." diye konuştu.

Maçların ardından etkinliğe katılanlara katılım belgesi verildi.