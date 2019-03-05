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Satranç turnuvasında 937 öğrenci ter döktü

Kayseri’de okullar arası düzenlenen satranç turnuvasına katılan 186 okuldan 937 öğrenci en iyi hamleyi yapıp başarılı olabilmek için ter döktü.

05 Mart 2019 Salı 13:03
Satranç turnuvasında 937 öğrenci ter döktü

Kayseri’de okullar arası düzenlenen satranç turnuvasına katılan 186 okuldan 937 öğrenci en iyi hamleyi yapıp başarılı olabilmek için ter döktü.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen okullar arası satranç minik, küçük, yıldız ve genç il birinciliği müsabakaları başladı. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda başlayan müsabakalara 186 okuldan 937 öğrenci katıldı. Müsabakaların ilk hamlesini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci yaptı.



Müsabakalar hakkında bilgiler veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, spor faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyerek, “Okul spor faaliyetleri kapsamında bugün burada satranç müsabakaları için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu müsabakalara 186 okuldan 937 öğrenci katılım sağladı. Bu, ilimizde yapılan en büyük organizasyonlardan bir tanesidir. Öğrencilerimiz cıvıl cıvıl ve öğretmenlerimizde heyecan var. Öğrencilerimiz bir araya gelmesi ve dostluk için mücadele etmesi hem ülkemizin geleceği adına hem de şehrimizin sportif geleceği adına çok büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.



İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ise, “Kayseri’de Türkiye’ye örnek olabilecek bir koordinasyon ve iş birliği içerisindeyiz. Öğrencilerimizin matematiksel zekalarını geliştirmek açısından satranç en önemli oyunlardan bir tanesidir. Burada bu büyüklükte bir organizasyonu yapabilmek bir başarıdır. Sadece bu alanda değil her alanda işbirliğimiz ve çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:03
  1. Kayseri
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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