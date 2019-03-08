Satranç Turnuvasına Olimpiyat Koleji damgası Malatya Olimpiyat Koleji il genelinde yapılan Satranç Turnuvasında takım halinde il birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Malatya Olimpiyat Koleji il genelinde yapılan Satranç Turnuvasında takım halinde il birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Satranç Federasyonu tarafından 6-7 Mart tarihlerinde il genelinde okullararası Satranç Turnuvası düzenlendi.

15 okulun katıldığı yarışmada, küçükler kategorisinde Olimpiyat Koleji öğrencileri 1. Oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.