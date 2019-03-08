Satranç Turnuvasına Olimpiyat Koleji damgası
Malatya Olimpiyat Koleji il genelinde yapılan Satranç Turnuvasında takım halinde il birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.08 Mart 2019 Cuma 16:55
Malatya Olimpiyat Koleji il genelinde yapılan Satranç Turnuvasında takım halinde il birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.
Satranç Federasyonu tarafından 6-7 Mart tarihlerinde il genelinde okullararası Satranç Turnuvası düzenlendi.
15 okulun katıldığı yarışmada, küçükler kategorisinde Olimpiyat Koleji öğrencileri 1. Oldu.
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