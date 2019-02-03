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Satranç: Türkiye Kupası

Antalya'da düzenlenen ve 67 ilden yaklaşık 310 sporcunun katıldığı turnuva sona erdi

03 Şubat 2019 Pazar 19:08
Satranç: Türkiye Kupası

ANTALYA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Kupası sona erdi.

Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen ve bir hafta süren mücadeleye 67 ilden yaklaşık 310 sporcu katıldı.

Organizasyonda Cem Kaan Gökerkan birinci, Ege Köksal ikinci, Ufuk Sezen Arat ise üçüncü oldu. Bu sporcularla birlikte dereceye giren Kayra Kamer, Volkan Sevgi ve Mert Yılmazyerli de 2019 Türkiye Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde etti.

İller sıralamasında ise birinci Ankara'yı, İzmir ve İstanbul takip etti.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreniyle dereceye girenlere madalyaları verildi. Sporculara toplam 40 bin lira para ödülü dağıtıldı.

TSF Başkan Vekili Aşkın Keleş, yaptığı konuşmada Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar şampiyonalarının ardından Türkiye Kupasını da başarıyla tamamlamış olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Organizasyonda 11 tur boyunca heyecanlı müsabakalar yapıldığını ifade eden Keleş, "Burada dereceye giren ilk 6 sporcumuz Türkiye'nin en prestijli yarışması olan 2019 Türkiye Şampiyonasında yarışmaya hak kazandı. Turnuvanın başarıyla tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 19:08
  1. Antalya
  2. Aşkın Keleş
  3. Satranç
  4. Türkiye Kupası
  5. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF)

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