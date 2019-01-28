Satranç: Türkiye Kupası - Antalya'da başlayan kupada, 67 ilden 310 sporcu mücadele ediyor



ANTALYA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen Türkiye Kupası'nda mücadele, Antalya'da başladı. Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda 67 ilden 310 sporcu, 11 tur boyunca şampiyon olabilmek için hamle yapacak. TSF Başkanı Gülkız Tulay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonalarını tamamladıklarını söyledi. Türkiye Kupası'nda yeni bir heyecanın ve mücadelenin yaşanacağını belirten Tulay, tüm sporculara başarı diledi. Tulay, kupanın 3 Şubat'a kadar devam edeceğini bildirdi.

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