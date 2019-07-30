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Satranç ile zihinler gelişiyor

Tepebaşı Belediyesi’nin 19 farklı merkezde ve 22 branşta çocuklara yönelik gerçekleştirdiği 2019 Yaz Dönemi Çocuk Kursları devam ediyor.

30 Temmuz 2019 Salı 14:02
Satranç ile zihinler gelişiyor

Tepebaşı Belediyesi’nin 19 farklı merkezde ve 22 branşta çocuklara yönelik gerçekleştirdiği 2019 Yaz Dönemi Çocuk Kursları devam ediyor. Satranç eğitimlerine katılan çocuklar da güvenli bir ortamda beyin jimnastiği yaparak tatillerini değerlendiriyor.


Tepebaşı Belediyesi’nin çocuklar için düzenlediği 2019 Yaz Dönemi Çocuk Kursları kapsamında satranç kursları da devam ediyor. Satranç eğitimlerine katılan 454 öğrenci de yaz tatilini verimli biçimde geçirmenin keyfini yaşıyor. Uzman eğitmenler gözetiminde satranç öğrenen 5-12 yaş arası çocuklar, planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavrıyor. Satranç öğrenmenin çocuklara sağladığı faydalar da dikkat çekerken; öğrenciler süratli, doğru ve çabuk düşünebilme ve olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştiriyor. Satranç öğrenen çocuklar da beyin jimnastiği ve düşünme güçlerini geliştirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.


454 öğrencinin katılımı ile devam eden satranç eğitimleri, 29 Ağustos tarihine kadar sürecek.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:02
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